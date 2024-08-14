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أمريكا تدين "العمل التخريبي السافر" على "التيار الشمالي 2"
أمريكا تدين "العمل التخريبي السافر" على "التيار الشمالي 2"
سبوتنيك عربي
أفاد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأنه يدين التخريب الذي تعرض له خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي2"، ولكن لم يكن على علم بإصدار ألمانيا مذكرة اعتقال بحق مواطن... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T20:16+0000
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التيار الشمالي
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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، ردا على سؤال حول صدور مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني مشتبه به: "لم نكن على علم بذلك".وفي السياق ذاته، أوضحت بيير أن الولايات المتحدة لم تشارك في التخطيط أو الإعداد لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتعتقد أن كييف نفسها يجب أن تعلق على هذه الأعمال الهجومية.وقالت: "بالتأكيد لا نشارك في أي جانب من جوانب التخطيط أو الإعداد لهذه العملية. بشكل عام، نعتزم مواصلة دعم أوكرانيا في جهودها للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية"، على حد قولها.وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مكتب المدعي العام الألماني مذكرة اعتقال بحق مدرب غوص أوكراني يعيش في بولندا، يشتبه في تورطه في الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.ووفقا لوسائل الإعلام ، فإن مكتب المدعي العام الألماني أرسل في يونيو/حزيران الماضي إلى بولندا مذكرة اعتقال بحق فلاديمير ز. في وارسو، الذي يُزعم أنه تم التعرف عليه من خلال صورة متاحة، ويُزعم أنه كان يقود السيارة التي كان يستقلها المتورطون في الهجوم الإرهابي.ويُزعم أن هذه المعلومات أكدها شهود عيان رأوا مجموعة من الأوكرانيين في هذه السيارة. وتمكنت وسائل الإعلام أيضًا من الاتصال بـ "فلاديمير ز."، الموجود في بولندا، لكنه ينفي تورطه في الهجوم الإرهابي.
https://sarabic.ae/20240814/تصويت-برأيك-بعد-إثبات-تورط-أوكراني-بتفجير-خطي-التيار-الشمالي-هل-تعيد-ألمانيا-حساباتها--1091736456.html
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التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

أمريكا تدين "العمل التخريبي السافر" على "التيار الشمالي 2"

20:16 GMT 14.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أفاد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأنه يدين التخريب الذي تعرض له خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي2"، ولكن لم يكن على علم بإصدار ألمانيا مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني مشتبه به.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، ردا على سؤال حول صدور مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني مشتبه به: "لم نكن على علم بذلك".

وأضافت أن الولايات المتحدة تدين تخريب خط أنابيب الغاز.

وفي السياق ذاته، أوضحت بيير أن الولايات المتحدة لم تشارك في التخطيط أو الإعداد لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتعتقد أن كييف نفسها يجب أن تعلق على هذه الأعمال الهجومية.
وقالت: "بالتأكيد لا نشارك في أي جانب من جوانب التخطيط أو الإعداد لهذه العملية. بشكل عام، نعتزم مواصلة دعم أوكرانيا في جهودها للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية"، على حد قولها.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
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تصويت... برأيك بعد إثبات تورط أوكرانيا بتفجير خطي "التيار الشمالي" هل تعيد ألمانيا حساباتها؟
13:24 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مكتب المدعي العام الألماني مذكرة اعتقال بحق مدرب غوص أوكراني يعيش في بولندا، يشتبه في تورطه في الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.
ووفقا لوسائل الإعلام ، فإن مكتب المدعي العام الألماني أرسل في يونيو/حزيران الماضي إلى بولندا مذكرة اعتقال بحق فلاديمير ز. في وارسو، الذي يُزعم أنه تم التعرف عليه من خلال صورة متاحة، ويُزعم أنه كان يقود السيارة التي كان يستقلها المتورطون في الهجوم الإرهابي.
ويُزعم أن هذه المعلومات أكدها شهود عيان رأوا مجموعة من الأوكرانيين في هذه السيارة. وتمكنت وسائل الإعلام أيضًا من الاتصال بـ "فلاديمير ز."، الموجود في بولندا، لكنه ينفي تورطه في الهجوم الإرهابي.
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