https://sarabic.ae/20240814/أمريكا-تدين-العمل-التخريبي-السافر-على-التيار-الشمالي-2-1091750009.html

أمريكا تدين "العمل التخريبي السافر" على "التيار الشمالي 2"

أمريكا تدين "العمل التخريبي السافر" على "التيار الشمالي 2"

سبوتنيك عربي

أفاد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأنه يدين التخريب الذي تعرض له خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي2"، ولكن لم يكن على علم بإصدار ألمانيا مذكرة اعتقال بحق مواطن... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T20:16+0000

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، ردا على سؤال حول صدور مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني مشتبه به: "لم نكن على علم بذلك".وفي السياق ذاته، أوضحت بيير أن الولايات المتحدة لم تشارك في التخطيط أو الإعداد لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتعتقد أن كييف نفسها يجب أن تعلق على هذه الأعمال الهجومية.وقالت: "بالتأكيد لا نشارك في أي جانب من جوانب التخطيط أو الإعداد لهذه العملية. بشكل عام، نعتزم مواصلة دعم أوكرانيا في جهودها للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية"، على حد قولها.وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مكتب المدعي العام الألماني مذكرة اعتقال بحق مدرب غوص أوكراني يعيش في بولندا، يشتبه في تورطه في الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.ووفقا لوسائل الإعلام ، فإن مكتب المدعي العام الألماني أرسل في يونيو/حزيران الماضي إلى بولندا مذكرة اعتقال بحق فلاديمير ز. في وارسو، الذي يُزعم أنه تم التعرف عليه من خلال صورة متاحة، ويُزعم أنه كان يقود السيارة التي كان يستقلها المتورطون في الهجوم الإرهابي.ويُزعم أن هذه المعلومات أكدها شهود عيان رأوا مجموعة من الأوكرانيين في هذه السيارة. وتمكنت وسائل الإعلام أيضًا من الاتصال بـ "فلاديمير ز."، الموجود في بولندا، لكنه ينفي تورطه في الهجوم الإرهابي.

https://sarabic.ae/20240814/تصويت-برأيك-بعد-إثبات-تورط-أوكراني-بتفجير-خطي-التيار-الشمالي-هل-تعيد-ألمانيا-حساباتها--1091736456.html

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