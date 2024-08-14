https://sarabic.ae/20240814/واشنطن-تنفي-علمها-مسبقا-بقرار-برلين-توقيف-أوكراني-مشتبه-بضلوعه-في-تخريب-التيار-الشمالي-2-1091752743.html

واشنطن تنفي علمها مسبقا بقرار برلين توقيف أوكراني مشتبه بضلوعه في تخريب "التيار الشمالي 2"

واشنطن تنفي علمها مسبقا بقرار برلين توقيف أوكراني مشتبه بضلوعه في تخريب "التيار الشمالي 2"

سبوتنيك عربي

كشف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بقرار ألمانيا إصدار مذكرة توقيف بحق أوكراني مشتبه بضلوعه في الهجوم التخريبي على خط أنابيب الغاز الروسي... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T21:41+0000

2024-08-14T21:41+0000

2024-08-14T21:41+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لم نكن على علم بهذا الأمر ولا نؤيده".وأضافت أن الولايات المتحدة تدين "العمل التخريبي السافر" ضد خط أنابيب غاز "التيار الشمالي 2".أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، أن مواطنًا أوكرانيًا يُدعى فلاديمير ز. يشتبه بتورطه في تنفيذ الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب "التيار الشمالي"، والذي سبق أن أصدر مكتب المدعي العام الألماني مذكرة توقيف بحقه، غادر بولندا بعد تلقيه تحذيرًا.ووفقًا لمصادر أمنية، فإن فلاديمير ز. غادر بولندا؛ على الأرجح، وأنه كما يبدو تم تحذير الرجل من أن ألمانيا قدمت طلبًا لتسليمه إليها.وفي وقت سابق، أفادت قناة "إيه آر دي" التلفزيونية وعدد من وسائل الإعلام الألمانية، نقلاً عن تحقيقاتها الخاصة، بأن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة توقيف بحق مدرب الغوص الأوكراني فلاديمير ز. الذي يعيش في بولندا، للاشتباه بتورطه في تنفيذ الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، حيث كان يستقل سيارة من طراز "سيتروين" كانت تستخدمها للتحرك في جزيرة "روغن" في 8 أيلول/سبتمبر 2022 مجموعة تخريبية يُعتقد أنها متورطة في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي".وكشفت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق نقلًا عن مصادر، أن تفجير خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" كان مخططًا له عام 2014، ويُعتقد أن مجموعة أوكرانية هي التي دبرته حتى قبل إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر، وفتح مكتب المدعي العام في روسيا تحقيقًا يتعلق بعمل إرهابي دولي.وذكرت الشركة المشغلة لخطي الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أنه لا يمكن تقدير الوقت اللازم لإصلاح الضرر الذي تعرض له خطا أنابيب الغاز، ويقوم مكتب المدعي العام الألماني بالتحقيق في الحادث، ولم يتم تقديم نتائج بعد، كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقًا يتعلق بعمل إرهابي دولي.

https://sarabic.ae/20240814/اعتقال-مدرب-غوص-أوكراني-في-بولندا-للاشتباه-بتورطه-بتفجير-خطي-التيار-الشمالي-1091718305.html

https://sarabic.ae/20240814/أمريكا-تدين-العمل-التخريبي-السافر-على-التيار-الشمالي-2-1091750009.html

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التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم