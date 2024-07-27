https://sarabic.ae/20240727/-المجر-تصف-صمت-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-بأنه-عمل-استسلامي-1091173653.html

المجر تصف صمت الاتحاد الأوروبي بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنه عمل استسلامي

المجر تصف صمت الاتحاد الأوروبي بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنه عمل استسلامي

سبوتنيك عربي

وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، صمت دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، بأنه عمل استسلامي. 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T13:58+0000

2024-07-27T13:58+0000

2024-07-27T13:58+0000

روسيا

المجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg

وأشار أوربان خلال مقابلة إلى أن "حتى ألمانيا لا ترد على الهجوم الإرهابي الذي ارتكب، والذي يبدو أنه بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف أوربان أن السياسة الأوروبية "انهارت وفقدت استقلالها وتقلد تماما سلوك الحزب الديمقراطي الأمريكي".وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سلوك السويد بإغلاق قضية تفجيرات خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي"، باللامبالاة القانونية من جانب ستوكهولم.يذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.

https://sarabic.ae/20240713/الخارجية-الروسية-تعلق-على-إغلاق-السويد-والولايات-المتحدة-قضية-تفجير-التيار-الشمالي-1090766484.html

https://sarabic.ae/20240426/روسيا-المسؤولون-عن-الهجمات-الإرهابية-على-التيار-الشمالي-لن-يفلتوا-من-العقاب-1088314528.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, المجر