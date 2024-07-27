https://sarabic.ae/20240727/-المجر-تصف-صمت-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-بأنه-عمل-استسلامي-1091173653.html
المجر تصف صمت الاتحاد الأوروبي بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنه عمل استسلامي
المجر تصف صمت الاتحاد الأوروبي بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنه عمل استسلامي
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، صمت دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، بأنه عمل استسلامي. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T13:58+0000
2024-07-27T13:58+0000
2024-07-27T13:58+0000
روسيا
المجر
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وأشار أوربان خلال مقابلة إلى أن "حتى ألمانيا لا ترد على الهجوم الإرهابي الذي ارتكب، والذي يبدو أنه بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف أوربان أن السياسة الأوروبية "انهارت وفقدت استقلالها وتقلد تماما سلوك الحزب الديمقراطي الأمريكي".وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سلوك السويد بإغلاق قضية تفجيرات خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي"، باللامبالاة القانونية من جانب ستوكهولم.يذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.
https://sarabic.ae/20240713/الخارجية-الروسية-تعلق-على-إغلاق-السويد-والولايات-المتحدة-قضية-تفجير-التيار-الشمالي-1090766484.html
https://sarabic.ae/20240426/روسيا-المسؤولون-عن-الهجمات-الإرهابية-على-التيار-الشمالي-لن-يفلتوا-من-العقاب-1088314528.html
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روسيا, المجر
المجر تصف صمت الاتحاد الأوروبي بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنه عمل استسلامي
وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، صمت دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، بأنه عمل استسلامي.
وأشار أوربان خلال مقابلة إلى أن "حتى ألمانيا لا ترد على الهجوم الإرهابي الذي ارتكب، والذي يبدو أنه بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية".
ووفقا له، فإن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي "لا يتحدث عن هذا"، ولم يتم إجراء تحقيق فعلي ولم يتم طرح القضية على المستوى القانوني، "هذا ليس أكثر من كونه عملا من أعمال الاستسلام".
وأضاف أوربان أن السياسة الأوروبية "انهارت وفقدت استقلالها وتقلد تماما سلوك الحزب الديمقراطي الأمريكي".
وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سلوك السويد بإغلاق قضية تفجيرات خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي"، باللامبالاة القانونية من جانب ستوكهولم.
يذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.
وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.
كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.