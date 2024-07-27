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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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عالم سبوتنيك
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16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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لبنان والعالم
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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السينما وتوثيق الحروب
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حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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https://sarabic.ae/20240727/-المجر-تصف-صمت-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-بأنه-عمل-استسلامي-1091173653.html
المجر تصف صمت الاتحاد الأوروبي بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنه عمل استسلامي
المجر تصف صمت الاتحاد الأوروبي بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنه عمل استسلامي
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، صمت دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، بأنه عمل استسلامي. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T13:58+0000
2024-07-27T13:58+0000
روسيا
المجر
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وأشار أوربان خلال مقابلة إلى أن "حتى ألمانيا لا ترد على الهجوم الإرهابي الذي ارتكب، والذي يبدو أنه بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف أوربان أن السياسة الأوروبية "انهارت وفقدت استقلالها وتقلد تماما سلوك الحزب الديمقراطي الأمريكي".وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سلوك السويد بإغلاق قضية تفجيرات خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي"، باللامبالاة القانونية من جانب ستوكهولم.يذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.
https://sarabic.ae/20240713/الخارجية-الروسية-تعلق-على-إغلاق-السويد-والولايات-المتحدة-قضية-تفجير-التيار-الشمالي-1090766484.html
https://sarabic.ae/20240426/روسيا-المسؤولون-عن-الهجمات-الإرهابية-على-التيار-الشمالي-لن-يفلتوا-من-العقاب-1088314528.html
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روسيا, المجر
روسيا, المجر

المجر تصف صمت الاتحاد الأوروبي بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنه عمل استسلامي

13:58 GMT 27.07.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، صمت دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، بأنه عمل استسلامي.
وأشار أوربان خلال مقابلة إلى أن "حتى ألمانيا لا ترد على الهجوم الإرهابي الذي ارتكب، والذي يبدو أنه بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية".

ووفقا له، فإن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي "لا يتحدث عن هذا"، ولم يتم إجراء تحقيق فعلي ولم يتم طرح القضية على المستوى القانوني، "هذا ليس أكثر من كونه عملا من أعمال الاستسلام".

وأضاف أوربان أن السياسة الأوروبية "انهارت وفقدت استقلالها وتقلد تماما سلوك الحزب الديمقراطي الأمريكي".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
الخارجية الروسية تعلق على إغلاق السويد والولايات المتحدة قضية تفجير "التيار الشمالي"
13 يوليو, 16:28 GMT
وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سلوك السويد بإغلاق قضية تفجيرات خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي"، باللامبالاة القانونية من جانب ستوكهولم.
يذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
روسيا: المسؤولون عن الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" لن يفلتوا من العقاب
26 أبريل, 15:58 GMT
وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.
كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.
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