https://sarabic.ae/20240815/إعلام-تفجير-أنابيب-التيار-الشمالي-تم-باتفاق-بين-دودا-وزيلينسكي-1091781007.html

إعلام: تفجير أنابيب "التيار الشمالي" تم باتفاق بين دودا وزيلينسكي

إعلام: تفجير أنابيب "التيار الشمالي" تم باتفاق بين دودا وزيلينسكي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفيدرالية الألمانية، أوغست هانينغ، اليوم الخميس، أن عملية تقويض خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1 و2" قد تمت بموجب اتفاق... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T14:53+0000

2024-08-15T14:53+0000

2024-08-15T14:53+0000

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جاء هذا التصريح في مقابلة مع قناة "فيلت تي في" الألمانية وقال هانينغ: "من الواضح تمامًا أن أجهزة المخابرات البولندية شاركت في هذا (عملية تفجير التيار الشمالي)، وعلى ما أعتقد، لم يقتصر ذلك على أجهزة المخابرات، أعتقد أنه كان هناك اتفاق بين كبار المسؤولين في أوكرانيا وبولندا"، مشيرا إلى أن جهاز المخابرات الأوكرانية تلقى الدعم اللوجستي من وارسو في هذه العملية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني فلاديمير ج. ز. ونشرت إحدى المؤسسات الإعلامية صورته، مما جعل من الممكن إثبات أن الحديث يدور عن الغواص البحري فلاديمير جورافليف، من كييف.ويُذكر أن انفجارات خطي أنابيب "التيار الشمالي" 1 و2، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا تم، في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.ووصفت شركة "نورد ستريم آي جي" المشغلة هذا التدمير لأنابيب غاز "التيار الشمالي" بأنه غير مسبوق، مشيرة إلى أنه "يستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات".وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الروسي عن البدء بالتحقيق في قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارًا بيانات حول الانفجارات في "التيار الشمالي"، غير أنها لم تتلق أي جواب قطعي.تقرير: زالوجني أعطى الأمر بتفجير "نورد ستريم"أمريكا تدين "العمل التخريبي السافر" على "التيار الشمالي 2"

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https://sarabic.ae/20240814/اعتقال-مدرب-غوص-أوكراني-في-بولندا-للاشتباه-بتورطه-بتفجير-خطي-التيار-الشمالي-1091718305.html

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روسيا, أخبار ألمانيا, التيار الشمالي, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, بولندا, العالم