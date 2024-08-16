https://sarabic.ae/20240816/سفير-روسيا-لدى-أمريكا-واشنطن-تمنح-تفويضا-مطلقا-للقيام-بأعمال-مثل-تفجير-التيار-الشمالي-1091798843.html

سفير روسيا لدى أمريكا: واشنطن تمنح تفويضا مطلقا للقيام بأعمال مثل تفجير "التيار الشمالي"

سفير روسيا لدى أمريكا: واشنطن تمنح تفويضا مطلقا للقيام بأعمال مثل تفجير "التيار الشمالي"

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن عدم رد فعل المسؤولين الأمريكيين على المنشورات الإعلامية الجديدة حول تفجير خطي "نورد ستريم" يعني في الأساس... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T07:57+0000

2024-08-16T07:57+0000

2024-08-16T07:57+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال أنتونوف في بيان: "في الواقع، نحن نتحدث عن الشرعية الكامنة للإرهاب، حتى عندما يتعلق الأمر بأراضي الحلفاء. في جوهر الأمر، تمنح أمريكا تفويضا مطلقا لجرائم مماثلة في المستقبل".وبحسب أنتونوف، فإن السلطات الأمريكية قد اتخذت موقفًا مؤيدًا كمراقب خارجي، في محاولة "لتحويل كل المسؤولية إلى الدمى الأوكرانية التابعة لها". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن نظام كييف "لن يقوم بأي خطوة دون الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، التعليق على ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، بشأن تورط كييف في تخريب خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" ودور الولايات المتحدة في هذه العمليات.إعلام: تفجير أنابيب "التيار الشمالي" تم باتفاق بين دودا وزيلينسكيوذكرت وسائل إعلام ألمانية، في وقت سابق، أن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني فلاديمير ج. ونشرت إحدى المنشورات صورته، مما جعل من الممكن إثبات أننا نتحدث عن الغواص فلاديمير جورافليف من كييف.وكتبت أن وكالة المخابرات المركزية طلبت من فلاديمير زيلينسكي، إلغاء الأمر بتنفيذ تخريب خطي الأنابيب، وهو ما وافق عليه، لكن زالوجني عصى أمره.أمريكا تدين "العمل التخريبي السافر" على "التيار الشمالي 2"

https://sarabic.ae/20240815/إعلام-تفجير-أنابيب-التيار-الشمالي-تم-باتفاق-بين-دودا-وزيلينسكي-1091781007.html

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