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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240817/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-باريس-للانسحاب-من-الناتو-بعد-كشف-تورط-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-1091852837.html
زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"
زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
ذكر زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أنه يتعين على فرنسا مغادرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد الكشف عن معلومات حول تورط أوكرانيا في تفجير خط أنابيب... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T18:39+0000
2024-08-17T18:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
التيار الشمالي
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وأضاف فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "هذه ضربة لحلف شمال الأطلسي، من الواضح أنها بالاشتراك مع الولايات المتحدة، فلنترك الناتو!".وشدد فيليبو على أنهم يناقشون (في ألمانيا) الآن بنشاط مشاركة أوكرانيا في أعمال التخريب، بينما تواصل كييف إلقاء اللوم على موسكو في كل شيء.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن مكتب المدعي العام الألماني، أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني، فلاديمير ج. ونشرت إحدى المنشورات صورته، مما جعل من الممكن إثبات أننا نتحدث عن الغواص، فلاديمير جورافليف، من كييف. ويذكر أيضًا أن شركائه كانا زوجين هما سفيتلانا وإيفغيني أوسبنسكي.وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.
https://sarabic.ae/20240816/خبير-بريطاني-يكشف-سبب-اتهام-الغرب-لنظام-زيلينسكي-بتقويض-التيار-الشمالي-1091813997.html
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روسيا, التيار الشمالي
روسيا, التيار الشمالي

زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"

18:39 GMT 17.08.2024
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Photo / Swedish Coast Guard
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ذكر زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أنه يتعين على فرنسا مغادرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد الكشف عن معلومات حول تورط أوكرانيا في تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" (التيار الشمالي).
وأضاف فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "هذه ضربة لحلف شمال الأطلسي، من الواضح أنها بالاشتراك مع الولايات المتحدة، فلنترك الناتو!".
وشدد فيليبو على أنهم يناقشون (في ألمانيا) الآن بنشاط مشاركة أوكرانيا في أعمال التخريب، بينما تواصل كييف إلقاء اللوم على موسكو في كل شيء.
وأضاف السياسي أن تفجير خط أنابيب الغاز يمكن اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد مصالح فرنسا.
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
أمس, 12:34 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن مكتب المدعي العام الألماني، أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني، فلاديمير ج. ونشرت إحدى المنشورات صورته، مما جعل من الممكن إثبات أننا نتحدث عن الغواص، فلاديمير جورافليف، من كييف. ويذكر أيضًا أن شركائه كانا زوجين هما سفيتلانا وإيفغيني أوسبنسكي.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي" 1 و2، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
وأفادت شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.
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