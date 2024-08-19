الخارجية الروسية: موسكو رفعت مطالبات لبرلين بشأن تحقيقات انفجارات التيار الشمالي

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إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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ع الموجة مع ايلي
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183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
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28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240819/الخارجية-الروسية-موسكو-رفعت-مطالبات-لبرلين-بشأن-تحقيقات-انفجارات-التيار-الشمالي-1091875395.html
الخارجية الروسية: موسكو رفعت مطالبات لبرلين بشأن تحقيقات انفجارات التيار الشمالي
الخارجية الروسية: موسكو رفعت مطالبات لبرلين بشأن تحقيقات انفجارات التيار الشمالي
سبوتنيك عربي
كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا بشأن التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز البحرية... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T03:00+0000
2024-08-19T03:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
التيار الشمالي
أخبار ألمانيا
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال تيابكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "وضعت السلطات الألمانية أحد المشتبه بهم في الهجمات الإرهابية في بحر البلطيق، وهو مواطن أوكراني، على قائمة المطلوبين. واستنادًا على أن وسائل الإعلام الألمانية روجت منذ فترة طويلة وبشكل منهجي للرواية القائلة إن هؤلاء الأفراد لم يكونوا مرتبطين بأي دولة، فإن التحقيق الألماني سيغلق أيضًا دون تحديد هوية الجهات الحقيقية التي أصدرت الأوامر بتفجيرات التيار الشمالي. وهذا يعني في الواقع أن ألمانيا ستترك الأمر يمر".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني فلاديمير غ. ز. ونشرت إحدى المؤسسات الإعلامية صورته، مما جعل من الممكن إثبات أن الحديث يدور عن الغواص البحري فلاديمير غورافليف، من كييف.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "نورد ستريم 1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.ووصفت شركة "نورد ستريم آي جي" المشغّلة هذا التدمير لأنابيب غاز "التيار الشمالي" بأنه غير مسبوق، مشيرة إلى أنه "يستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات".وأعلن مكتب المدعي العام الروسي عن البدء بالتحقيق في قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارًا بيانات حول الانفجارات في "نورد ستريم"، غير أنها لم تتلق أي جواب قطعيًا.
https://sarabic.ae/20240817/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-باريس-للانسحاب-من-الناتو-بعد-كشف-تورط-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-1091852837.html
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الخارجية الروسية, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا, روسيا
الخارجية الروسية, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا, روسيا

الخارجية الروسية: موسكو رفعت مطالبات لبرلين بشأن تحقيقات انفجارات التيار الشمالي

03:00 GMT 19.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا بشأن التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز البحرية "التيار الشمالي"، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.
موسكو – سبوتنيك. وقال تيابكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "وضعت السلطات الألمانية أحد المشتبه بهم في الهجمات الإرهابية في بحر البلطيق، وهو مواطن أوكراني، على قائمة المطلوبين. واستنادًا على أن وسائل الإعلام الألمانية روجت منذ فترة طويلة وبشكل منهجي للرواية القائلة إن هؤلاء الأفراد لم يكونوا مرتبطين بأي دولة، فإن التحقيق الألماني سيغلق أيضًا دون تحديد هوية الجهات الحقيقية التي أصدرت الأوامر بتفجيرات التيار الشمالي. وهذا يعني في الواقع أن ألمانيا ستترك الأمر يمر".

وأضاف أن "روسيا لا تنوي تحمل هذا الوضع". مؤكدًا "أننا أثرنا قضية وفاء ألمانيا والدول المتضررة الأخرى بالتزاماتها بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. لقد قدمنا ​​​​رسميًا مطالبات مماثلة بشأن هذه المسألة على المستوى الثنائي، بما في ذلك إلى برلين. نحن نسعى إلى إجراء مفاوضات وفقًا للأنظمة الدولية الحالية. ستعتمد خطواتنا الإضافية على رد فعل الغرب".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني فلاديمير غ. ز. ونشرت إحدى المؤسسات الإعلامية صورته، مما جعل من الممكن إثبات أن الحديث يدور عن الغواص البحري فلاديمير غورافليف، من كييف.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "نورد ستريم 1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"
17 أغسطس, 18:39 GMT
ووصفت شركة "نورد ستريم آي جي" المشغّلة هذا التدمير لأنابيب غاز "التيار الشمالي" بأنه غير مسبوق، مشيرة إلى أنه "يستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات".
وأعلن مكتب المدعي العام الروسي عن البدء بالتحقيق في قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارًا بيانات حول الانفجارات في "نورد ستريم"، غير أنها لم تتلق أي جواب قطعيًا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس ونتنياهو يتبادلان الاتهامات بشأن عرقلة وقف إطلاق النار01:33 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت17 أغسطس, 05:18 GMT
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