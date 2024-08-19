https://sarabic.ae/20240819/الخارجية-الروسية-موسكو-رفعت-مطالبات-لبرلين-بشأن-تحقيقات-انفجارات-التيار-الشمالي-1091875395.html
الخارجية الروسية: موسكو رفعت مطالبات لبرلين بشأن تحقيقات انفجارات التيار الشمالي
الخارجية الروسية: موسكو رفعت مطالبات لبرلين بشأن تحقيقات انفجارات التيار الشمالي
سبوتنيك عربي
كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا بشأن التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز البحرية... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T03:00+0000
2024-08-19T03:00+0000
2024-08-19T03:00+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال تيابكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "وضعت السلطات الألمانية أحد المشتبه بهم في الهجمات الإرهابية في بحر البلطيق، وهو مواطن أوكراني، على قائمة المطلوبين. واستنادًا على أن وسائل الإعلام الألمانية روجت منذ فترة طويلة وبشكل منهجي للرواية القائلة إن هؤلاء الأفراد لم يكونوا مرتبطين بأي دولة، فإن التحقيق الألماني سيغلق أيضًا دون تحديد هوية الجهات الحقيقية التي أصدرت الأوامر بتفجيرات التيار الشمالي. وهذا يعني في الواقع أن ألمانيا ستترك الأمر يمر".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني فلاديمير غ. ز. ونشرت إحدى المؤسسات الإعلامية صورته، مما جعل من الممكن إثبات أن الحديث يدور عن الغواص البحري فلاديمير غورافليف، من كييف.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "نورد ستريم 1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.ووصفت شركة "نورد ستريم آي جي" المشغّلة هذا التدمير لأنابيب غاز "التيار الشمالي" بأنه غير مسبوق، مشيرة إلى أنه "يستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات".وأعلن مكتب المدعي العام الروسي عن البدء بالتحقيق في قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارًا بيانات حول الانفجارات في "نورد ستريم"، غير أنها لم تتلق أي جواب قطعيًا.
https://sarabic.ae/20240817/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-باريس-للانسحاب-من-الناتو-بعد-كشف-تورط-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-1091852837.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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الخارجية الروسية, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا, روسيا
الخارجية الروسية, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا, روسيا
الخارجية الروسية: موسكو رفعت مطالبات لبرلين بشأن تحقيقات انفجارات التيار الشمالي
كشف مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن روسيا رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا بشأن التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز البحرية "التيار الشمالي"، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.
موسكو – سبوتنيك. وقال تيابكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "وضعت السلطات الألمانية أحد المشتبه بهم في الهجمات الإرهابية في بحر البلطيق، وهو مواطن أوكراني، على قائمة المطلوبين. واستنادًا على أن وسائل الإعلام الألمانية روجت منذ فترة طويلة وبشكل منهجي للرواية القائلة إن هؤلاء الأفراد لم يكونوا مرتبطين بأي دولة، فإن التحقيق الألماني سيغلق أيضًا دون تحديد هوية الجهات الحقيقية التي أصدرت الأوامر بتفجيرات التيار الشمالي. وهذا يعني في الواقع أن ألمانيا ستترك الأمر يمر".
وأضاف أن "روسيا لا تنوي تحمل هذا الوضع". مؤكدًا "أننا أثرنا قضية وفاء ألمانيا والدول المتضررة الأخرى بالتزاماتها بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. لقد قدمنا رسميًا مطالبات مماثلة بشأن هذه المسألة على المستوى الثنائي، بما في ذلك إلى برلين. نحن نسعى إلى إجراء مفاوضات وفقًا للأنظمة الدولية الحالية. ستعتمد خطواتنا الإضافية على رد فعل الغرب".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن مكتب المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الأوكراني فلاديمير غ. ز. ونشرت إحدى المؤسسات الإعلامية صورته، مما جعل من الممكن إثبات أن الحديث يدور عن الغواص البحري فلاديمير غورافليف، من كييف.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "نورد ستريم 1 و2"، لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
ووصفت شركة "نورد ستريم آي جي" المشغّلة هذا التدمير لأنابيب غاز "التيار الشمالي" بأنه غير مسبوق، مشيرة إلى أنه "يستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات".
وأعلن مكتب المدعي العام الروسي عن البدء بالتحقيق في قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارًا بيانات حول الانفجارات في "نورد ستريم"، غير أنها لم تتلق أي جواب قطعيًا.