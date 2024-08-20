https://sarabic.ae/20240820/خبير-بريطاني-يكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1091939468.html

خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، وتحاول دون جدوى تنفيذ هجمات جديدة في مقاطعة كورسك. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T18:51+0000

2024-08-20T18:51+0000

2024-08-20T18:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب" إن "الأوكرانيين يتكبدون خسائر فادحة للغاية في مقاطعة كورسك، ويحاولون تنفيذ هجمات جديدة من أجل اختراقها، لكنهم لم ينجحوا".ووصف ميركوريس هذا الاتجاه بأنه الأقل أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لكييف.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240820/القائد-العام-للقوات-الأوكرانية-يكشف-عن-صعوبة-الوضع-على-طول-خط-الجبهة--1091936894.html

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