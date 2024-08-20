https://sarabic.ae/20240820/خبير-بريطاني-يكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1091939468.html
خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، وتحاول دون جدوى تنفيذ هجمات جديدة في مقاطعة كورسك. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T18:51+0000
2024-08-20T18:51+0000
2024-08-20T18:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886677_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20f4394c511e319a91b9443c0125807b.jpg
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب" إن "الأوكرانيين يتكبدون خسائر فادحة للغاية في مقاطعة كورسك، ويحاولون تنفيذ هجمات جديدة من أجل اختراقها، لكنهم لم ينجحوا".ووصف ميركوريس هذا الاتجاه بأنه الأقل أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لكييف.وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240820/القائد-العام-للقوات-الأوكرانية-يكشف-عن-صعوبة-الوضع-على-طول-خط-الجبهة--1091936894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886677_268:0:1708:1080_1920x0_80_0_0_af70b5b8e3ca9cd75eca347b7226802e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، وتحاول دون جدوى تنفيذ هجمات جديدة في مقاطعة كورسك.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب" إن "الأوكرانيين يتكبدون خسائر فادحة للغاية في مقاطعة كورسك، ويحاولون تنفيذ هجمات جديدة من أجل اختراقها، لكنهم لم ينجحوا".
وأشار ميركوريس إلى أن خسائر المركبات المدرعة الأوكرانية في مقاطعة كورسك مرتفعة بشكل خاص، فهي ضعف الخسائر على الجبهات الأخرى.
ووصف ميركوريس هذا الاتجاه بأنه الأقل أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لكييف.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.