https://sarabic.ae/20240820/القائد-العام-للقوات-الأوكرانية-يكشف-عن-صعوبة-الوضع-على-طول-خط-الجبهة--1091936894.html

القائد العام للقوات الأوكرانية يكشف عن صعوبة الوضع على طول خط الجبهة

القائد العام للقوات الأوكرانية يكشف عن صعوبة الوضع على طول خط الجبهة

سبوتنيك عربي

أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن صعوبة الوضع على طول خط المواجهة بأكمله. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T16:53+0000

2024-08-20T16:53+0000

2024-08-20T16:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال سيرسكي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية برئاسة فلاديمير زيلينسكي، والتي تم بثها على البث التلفزيوني لعموم أوكرانيا: "لا يزال الوضع العملياتي الاستراتيجي صعبًا، وتجري قوات الدفاع عمليات قتالية نشطة على قطاع أمامي يبلغ طوله نحو 1040 كيلومترًا".وأشار إلى أن الجيش الروسي يتمتع بتفوق في الجو والصواريخ وذخائر المدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو

https://sarabic.ae/20240820/إعلام-بعض-أعضاء-الناتو-لا-يفوا-بوعودهم-حول-المساعدات-العسكرية-لكييف-1091935277.html

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