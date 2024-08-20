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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240820/القائد-العام-للقوات-الأوكرانية-يكشف-عن-صعوبة-الوضع-على-طول-خط-الجبهة--1091936894.html
القائد العام للقوات الأوكرانية يكشف عن صعوبة الوضع على طول خط الجبهة
القائد العام للقوات الأوكرانية يكشف عن صعوبة الوضع على طول خط الجبهة
سبوتنيك عربي
أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن صعوبة الوضع على طول خط المواجهة بأكمله. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T16:53+0000
2024-08-20T16:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سيرسكي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية برئاسة فلاديمير زيلينسكي، والتي تم بثها على البث التلفزيوني لعموم أوكرانيا: "لا يزال الوضع العملياتي الاستراتيجي صعبًا، وتجري قوات الدفاع عمليات قتالية نشطة على قطاع أمامي يبلغ طوله نحو 1040 كيلومترًا".وأشار إلى أن الجيش الروسي يتمتع بتفوق في الجو والصواريخ وذخائر المدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
https://sarabic.ae/20240820/إعلام-بعض-أعضاء-الناتو-لا-يفوا-بوعودهم-حول-المساعدات-العسكرية-لكييف-1091935277.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القائد العام للقوات الأوكرانية يكشف عن صعوبة الوضع على طول خط الجبهة

16:53 GMT 20.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن صعوبة الوضع على طول خط المواجهة بأكمله.
وقال سيرسكي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية برئاسة فلاديمير زيلينسكي، والتي تم بثها على البث التلفزيوني لعموم أوكرانيا: "لا يزال الوضع العملياتي الاستراتيجي صعبًا، وتجري قوات الدفاع عمليات قتالية نشطة على قطاع أمامي يبلغ طوله نحو 1040 كيلومترًا".

وتابع: "تتركز الجهود الرئيسية في مناطق سلوبوزانسكي ودونيتسك وتافريا للحفاظ على الخطوط".

أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بعض أعضاء الناتو لا يفوا بوعودهم حول المساعدات العسكرية لكييف
16:30 GMT
وأشار إلى أن الجيش الروسي يتمتع بتفوق في الجو والصواريخ وذخائر المدفعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
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