إعلام: بعض أعضاء الناتو لا يفوا بوعودهم حول المساعدات العسكرية لكييف

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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240820/إعلام-بعض-أعضاء-الناتو-لا-يفوا-بوعودهم-حول-المساعدات-العسكرية-لكييف-1091935277.html
إعلام: بعض أعضاء الناتو لا يفوا بوعودهم حول المساعدات العسكرية لكييف
إعلام: بعض أعضاء الناتو لا يفوا بوعودهم حول المساعدات العسكرية لكييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن بعض حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يوفون بوعودهم بتسريع توريد المعدات العسكرية إلى كييف. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T16:30+0000
2024-08-20T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "عدد من حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لا يفون بوعودهم لتسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات العسكرية".وأشار المقال إلى أن ذلك يشمل توريد ما لا يقل عن خمسة أنظمة إضافية طويلة المدى.وفي يوليو، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.وفي إطار هذه الوثيقة، يتعهد الطرفان بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20240817/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-باريس-للانسحاب-من-الناتو-بعد-كشف-تورط-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-1091852837.html
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روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا

إعلام: بعض أعضاء الناتو لا يفوا بوعودهم حول المساعدات العسكرية لكييف

16:30 GMT 20.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن بعض حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يوفون بوعودهم بتسريع توريد المعدات العسكرية إلى كييف.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "عدد من حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لا يفون بوعودهم لتسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات العسكرية".

وأضاف المقال أن العديد من حلفاء أوكرانيا في الناتو لم يفوا بعد بالتزاماتهم، والتي أكدوا عليها مرة أخرى في قمة الحلف في واشنطن في يوليو/ تموز.

وأشار المقال إلى أن ذلك يشمل توريد ما لا يقل عن خمسة أنظمة إضافية طويلة المدى.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو بعد كشف تورط أوكرانيا بتفجير "التيار الشمالي"
17 أغسطس, 18:39 GMT
وفي يوليو، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.
وفي إطار هذه الوثيقة، يتعهد الطرفان بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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