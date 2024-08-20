https://sarabic.ae/20240820/إعلام-بعض-أعضاء-الناتو-لا-يفوا-بوعودهم-حول-المساعدات-العسكرية-لكييف-1091935277.html

إعلام: بعض أعضاء الناتو لا يفوا بوعودهم حول المساعدات العسكرية لكييف

إعلام: بعض أعضاء الناتو لا يفوا بوعودهم حول المساعدات العسكرية لكييف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن بعض حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يوفون بوعودهم بتسريع توريد المعدات العسكرية إلى كييف. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T16:30+0000

2024-08-20T16:30+0000

2024-08-20T16:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

أخبار أوكرانيا

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "عدد من حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لا يفون بوعودهم لتسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات العسكرية".وأشار المقال إلى أن ذلك يشمل توريد ما لا يقل عن خمسة أنظمة إضافية طويلة المدى.وفي يوليو، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.وفي إطار هذه الوثيقة، يتعهد الطرفان بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

https://sarabic.ae/20240817/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-باريس-للانسحاب-من-الناتو-بعد-كشف-تورط-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-1091852837.html

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روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا