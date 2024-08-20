https://sarabic.ae/20240820/إعلام-بعض-أعضاء-الناتو-لا-يفوا-بوعودهم-حول-المساعدات-العسكرية-لكييف-1091935277.html
إعلام: بعض أعضاء الناتو لا يفوا بوعودهم حول المساعدات العسكرية لكييف
إعلام: بعض أعضاء الناتو لا يفوا بوعودهم حول المساعدات العسكرية لكييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن بعض حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يوفون بوعودهم بتسريع توريد المعدات العسكرية إلى كييف. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T16:30+0000
2024-08-20T16:30+0000
2024-08-20T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "عدد من حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لا يفون بوعودهم لتسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات العسكرية".وأشار المقال إلى أن ذلك يشمل توريد ما لا يقل عن خمسة أنظمة إضافية طويلة المدى.وفي يوليو، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.وفي إطار هذه الوثيقة، يتعهد الطرفان بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20240817/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-باريس-للانسحاب-من-الناتو-بعد-كشف-تورط-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-1091852837.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
إعلام: بعض أعضاء الناتو لا يفوا بوعودهم حول المساعدات العسكرية لكييف
أفادت وسائل إعلام غربية بأن بعض حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يوفون بوعودهم بتسريع توريد المعدات العسكرية إلى كييف.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "عدد من حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لا يفون بوعودهم لتسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات العسكرية".
وأضاف المقال أن العديد من حلفاء أوكرانيا في الناتو لم يفوا بعد بالتزاماتهم، والتي أكدوا عليها مرة أخرى في قمة الحلف في واشنطن في يوليو/ تموز.
وأشار المقال إلى أن ذلك يشمل توريد ما لا يقل عن خمسة أنظمة إضافية طويلة المدى.
وفي يوليو، وقعت أكثر من 20 دولة، على هامش قمة الناتو في واشنطن، وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.
وفي إطار هذه الوثيقة، يتعهد الطرفان بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.