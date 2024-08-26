https://sarabic.ae/20240826/الجيش-الروسي-يستهدف-ورشتين-لإنتاج-الطائرات-دون-طيار--عاجل-1092100642.html

الجيش الروسي يستهدف ورشتين لإنتاج الطائرات دون طيار

الجيش الروسي يستهدف ورشتين لإنتاج الطائرات دون طيار

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن للقوات المسلحة الروسية استهدفت ورشتين لإنتاج المركبات الجوية دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية، وأن أنظمة... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T09:22+0000

2024-08-26T09:22+0000

2024-08-26T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية:"استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ورشتين لإنتاج المركبات الجوية دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن تراكم القوى العاملة للعدو، ومعدات عسكرية في 143 منطقة".وتابع البيان: "استهدفت وحدات "الشمال" في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غلوبوكوي، ليبتسي، فولشانسكي خوتورا، في مقاطعة خاركوف، ومنطقة بوكروفكا في مقاطعةسومي". وتشير الدفاع الروسية إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 90 عسكريًا ومركبتين ، وعدد من المداغع ومحطتين مضادتين للبطاريات".وبحسب البيان فإنه "تم صد هجومين مضادين، وفقد العدو فقد ما يصل إلى 135 عسكريًا وخمس مركبات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديووأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240826/القوات-الروسية-تشن-ضربة-صاروخية-على-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة--عاجل-1092100156.html

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