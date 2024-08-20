https://sarabic.ae/20240820/صاروخ-توريندو-سي-روسي-يدمر-رتلا-من-المدرعات-الأوكرانية-على-حدود-كروسك-فيديو-1091927511.html
صاروخ "توريندو-سي" روسي يدمر رتلا من المدرعات الأوكرانية على حدود كروسك... فيديو
صاروخ "توريندو-سي" روسي يدمر رتلا من المدرعات الأوكرانية على حدود كروسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام صاروخ من طراز ""توريندو-سي" بتدمير رتل من المدرعات الأوكرانية على حدود مقاطعة كروسك. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T13:14+0000
2024-08-20T13:14+0000
2024-08-20T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "بعد تتبع تحركات الجيش الأوكراني، والتأكد من وقوف القافلة وتمركز القوة البشرية للعدو في هذه المنطقة، تم نقل الإحداثيات إلى طاقم "توريندو-سي".وبحسب الفيديو، يمكن مشاهدة تتبع الجيش الروسي لتحرك القوات الأوكرانية عن طريق مسيرة استطلاع، ووقوف المعدات العسكرية الأوكرانية بين الأشجار في الغابة للتمويه.وبحسب الوزارة، اكتشف مشغل طائرة استطلاع دون طيار قافلة معادية في منطقة غابات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
صاروخ "توريندو-سي" روسي يدمر رتلا من المدرعات الأوكرانية على حدود كروسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام صاروخ من طراز ""توريندو-سي" بتدمير رتل من المدرعات الأوكرانية على حدود مقاطعة كروسك.
وقالت الدفاع الروسية: "بعد تتبع تحركات الجيش الأوكراني، والتأكد من وقوف القافلة وتمركز القوة البشرية للعدو في هذه المنطقة، تم نقل الإحداثيات إلى طاقم "توريندو-سي".
وتابعت الدفاع: "تم استهداف ثلاث وحدات من معدات القوات المسلحة الأوكرانية و تحييد ما يصل إلى عشرين عسكريا".
وبحسب الفيديو، يمكن مشاهدة تتبع الجيش الروسي لتحرك القوات الأوكرانية عن طريق مسيرة استطلاع، ووقوف المعدات العسكرية الأوكرانية بين الأشجار في الغابة للتمويه.
وبحسب الوزارة، اكتشف مشغل طائرة استطلاع دون طيار قافلة معادية في منطقة غابات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.