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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240827/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--أورلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092126732.html
القوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T09:09+0000
2024-08-27T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، حررت بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوزدفيزينكا وروزوفكا ونوفغورودسكوي وسيرغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 530 عسكريا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و6 سيارات وعدد من المدافع الميدانية".وبحسب الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 فردًا عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة و7 مركبات وعدد من المدافع ومحطة حرب إلكترونية.وتابع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون"، مشيرا إلى أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 85 عسكريًا و4 مركبات".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو" و3 قنابل موجهة من طراز "هامر" و31 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يستهدف-أحد-مواقع-المدربين-الأجانب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092122568.html
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القوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:09 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 09:28 GMT 27.08.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، حررت بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوزدفيزينكا وروزوفكا ونوفغورودسكوي وسيرغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 530 عسكريا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و6 سيارات وعدد من المدافع الميدانية".

وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 فردًا عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة و7 مركبات وعدد من المدافع ومحطة حرب إلكترونية.
وتابع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون"، مشيرا إلى أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 85 عسكريًا و4 مركبات".

وأردف البيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو" و3 قنابل موجهة من طراز "هامر" و31 طائرة مسيرة".
مناورات قوقاز 2020، 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف أحد مواقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية
06:04 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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