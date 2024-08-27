الجيش الروسي يستهدف أحد مواقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية

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08:17 GMT
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
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الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يستهدف-أحد-مواقع-المدربين-الأجانب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092122568.html
الجيش الروسي يستهدف أحد مواقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف أحد مواقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت موقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية في... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T06:04+0000
2024-08-27T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "الاستهداف ضد مدربين أجانب، وفي الليل، تم تنفيذ ضربة ناجحة... في كريفوي روغ... أخرج الأطباء العسكريون الأوكرانيون نحو 15 جريحًا ناطقين باللغة الإنجليزية".ووفقا له، فور الاستهداف تم تطويق الموقع من قبل جهاز أمن الدولة الأوكراني، ولم يسمح لسيارات الإسعاف المدنية بالدخول إلى المكان لفترة طويلة.وأشار إلى أنه لم تتم تغطية الاستهداف من قبل الصحافة الأوكرانية وعلّقت عليه سلطات نظام كييف بشكل بسيط.ورداً على الهجمات على أهداف مدنية في الأراضي الروسية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة التابعة لها، وكذلك على البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-نهر-دنيبر-1092121676.html
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روسيا

الجيش الروسي يستهدف أحد مواقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية

06:04 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمناورات "قوقاز 2020"، 21 سبتمبر 2020
مناورات قوقاز 2020، 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت موقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية في كريفوي روغ.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "الاستهداف ضد مدربين أجانب، وفي الليل، تم تنفيذ ضربة ناجحة... في كريفوي روغ... أخرج الأطباء العسكريون الأوكرانيون نحو 15 جريحًا ناطقين باللغة الإنجليزية".
ووفقا له، فور الاستهداف تم تطويق الموقع من قبل جهاز أمن الدولة الأوكراني، ولم يسمح لسيارات الإسعاف المدنية بالدخول إلى المكان لفترة طويلة.
وأشار إلى أنه لم تتم تغطية الاستهداف من قبل الصحافة الأوكرانية وعلّقت عليه سلطات نظام كييف بشكل بسيط.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية بالقرب من نهر دنيبر
05:18 GMT
ورداً على الهجمات على أهداف مدنية في الأراضي الروسية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة التابعة لها، وكذلك على البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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