https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يستهدف-أحد-مواقع-المدربين-الأجانب-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092122568.html
الجيش الروسي يستهدف أحد مواقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف أحد مواقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت موقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية في... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T06:04+0000
2024-08-27T06:04+0000
2024-08-27T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "الاستهداف ضد مدربين أجانب، وفي الليل، تم تنفيذ ضربة ناجحة... في كريفوي روغ... أخرج الأطباء العسكريون الأوكرانيون نحو 15 جريحًا ناطقين باللغة الإنجليزية".ووفقا له، فور الاستهداف تم تطويق الموقع من قبل جهاز أمن الدولة الأوكراني، ولم يسمح لسيارات الإسعاف المدنية بالدخول إلى المكان لفترة طويلة.وأشار إلى أنه لم تتم تغطية الاستهداف من قبل الصحافة الأوكرانية وعلّقت عليه سلطات نظام كييف بشكل بسيط.ورداً على الهجمات على أهداف مدنية في الأراضي الروسية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة التابعة لها، وكذلك على البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-نهر-دنيبر-1092121676.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف أحد مواقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت موقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية في كريفوي روغ.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "الاستهداف ضد مدربين أجانب، وفي الليل، تم تنفيذ ضربة ناجحة... في كريفوي روغ... أخرج الأطباء العسكريون الأوكرانيون نحو 15 جريحًا ناطقين باللغة الإنجليزية".
ووفقا له، فور الاستهداف تم تطويق الموقع من قبل جهاز أمن الدولة الأوكراني، ولم يسمح لسيارات الإسعاف المدنية بالدخول إلى المكان لفترة طويلة.
وأشار إلى أنه لم تتم تغطية الاستهداف من قبل الصحافة الأوكرانية وعلّقت عليه سلطات نظام كييف بشكل بسيط.
ورداً على الهجمات على أهداف مدنية في الأراضي الروسية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة التابعة لها، وكذلك على البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.