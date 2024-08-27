https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-نهر-دنيبر-1092121676.html
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية بالقرب من نهر دنيبر
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية بالقرب من نهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أكد رومان كودريان، المتحدث باسم قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بأن وحدات من قوات المجموعة، في اتجاه كاخوفكا، منعت إعادة تجميع القوات المسلحة... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T05:18+0000
2024-08-27T05:18+0000
2024-08-27T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وقال كودريان لوكالة "سبوتنيك": "نفذت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" مهام قتالية في اتجاه كاخوفكا، ومنعت أطقم مدفعية المجموعة من إعادة تجميع قوات العدو، وواصلت تدمير الزوارق المائية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر".وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 70 عسكريا و6 آليات، وعدد من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240826/زيلينسكي-يصف-محور-كراسنوارميسك-بأنه-الأصعب-بالنسبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092117384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_5eb213bdc9070c80198b42cb9a8edca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية بالقرب من نهر دنيبر
أكد رومان كودريان، المتحدث باسم قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بأن وحدات من قوات المجموعة، في اتجاه كاخوفكا، منعت إعادة تجميع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة، ودمرت الزوارق المائية للقوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت تحاول الإرساء على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وقال كودريان لوكالة "سبوتنيك": "نفذت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" مهام قتالية في اتجاه كاخوفكا، ومنعت أطقم مدفعية المجموعة من إعادة تجميع قوات العدو، وواصلت تدمير الزوارق المائية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، قامت قواتنا العسكرية بتدمير طائرات مسيرة وطائرات استطلاع أوكرانية".
وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 70 عسكريا و6 آليات، وعدد من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.