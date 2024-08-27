https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-نهر-دنيبر-1092121676.html

الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية بالقرب من نهر دنيبر

الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية بالقرب من نهر دنيبر

سبوتنيك عربي

أكد رومان كودريان، المتحدث باسم قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بأن وحدات من قوات المجموعة، في اتجاه كاخوفكا، منعت إعادة تجميع القوات المسلحة... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T05:18+0000

2024-08-27T05:18+0000

2024-08-27T05:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال كودريان لوكالة "سبوتنيك": "نفذت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" مهام قتالية في اتجاه كاخوفكا، ومنعت أطقم مدفعية المجموعة من إعادة تجميع قوات العدو، وواصلت تدمير الزوارق المائية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر".وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 70 عسكريا و6 آليات، وعدد من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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