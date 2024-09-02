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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240902/جندي-روسي-يدمر-5-مدرعات-أوكرانية-في-معركة-واحدة---1092296123.html
جندي روسي يدمر 5 مدرعات أوكرانية في معركة واحدة
جندي روسي يدمر 5 مدرعات أوكرانية في معركة واحدة
سبوتنيك عربي
أفادت إحدى الصحف الروسية، اليوم الاثنين، بقيام أحد الجنود الروس بتدمير 5 مدرعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في معركة واحدة. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T07:51+0000
2024-09-02T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، قام الجندي، إيفان كريوكوف، من قوات المدفعية الروسية، بتدمير 5 مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والقضاء على 15 عسكريا، خلال عملية عسكرية خاصة.ووفقا للصحيفة، نشرت التشكيلات الأوكرانية عددًا كبيرًا من القوى البشرية والمعدات لاختراق الجبهة. ومع ذلك، تم اكتشاف قافلة القوات المسلحة الأوكرانية عن طريق الاستطلاع الجوي.وبناء على نتائج المراقبة تبين أن العدو خسر 5 مركبات مدرعة، وتم القضاء على نحو 15 عسكريا أوكرانيا. وبعد الهزيمة، تراجعت وحدة القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية وتركت جرحاها في ساحة المعركة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240901/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-8500-1092274456.html
https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عشرات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-فوق-موسكو-وبريانسك-وليبيتسك-1092266098.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

جندي روسي يدمر 5 مدرعات أوكرانية في معركة واحدة

07:51 GMT 02.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجندي يحمل قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع
جندي يحمل قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik
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أفادت إحدى الصحف الروسية، اليوم الاثنين، بقيام أحد الجنود الروس بتدمير 5 مدرعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في معركة واحدة.
وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، قام الجندي، إيفان كريوكوف، من قوات المدفعية الروسية، بتدمير 5 مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والقضاء على 15 عسكريا، خلال عملية عسكرية خاصة.
ووفقا للصحيفة، نشرت التشكيلات الأوكرانية عددًا كبيرًا من القوى البشرية والمعدات لاختراق الجبهة. ومع ذلك، تم اكتشاف قافلة القوات المسلحة الأوكرانية عن طريق الاستطلاع الجوي.
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 8 آلاف عسكري
أمس, 10:24 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن الجندي الروسي "في أقصر وقت ممكن، استهدف مركبة قتالية وفتح النار على حشد من المسلحين والمعدات".
وبناء على نتائج المراقبة تبين أن العدو خسر 5 مركبات مدرعة، وتم القضاء على نحو 15 عسكريا أوكرانيا. وبعد الهزيمة، تراجعت وحدة القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية وتركت جرحاها في ساحة المعركة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق موسكو وبريانسك وليبيتسك
31 أغسطس, 23:26 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي
مقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
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