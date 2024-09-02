https://sarabic.ae/20240902/جندي-روسي-يدمر-5-مدرعات-أوكرانية-في-معركة-واحدة---1092296123.html
جندي روسي يدمر 5 مدرعات أوكرانية في معركة واحدة
جندي روسي يدمر 5 مدرعات أوكرانية في معركة واحدة
سبوتنيك عربي
أفادت إحدى الصحف الروسية، اليوم الاثنين، بقيام أحد الجنود الروس بتدمير 5 مدرعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في معركة واحدة. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T07:51+0000
2024-09-02T07:51+0000
2024-09-02T07:51+0000
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وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، قام الجندي، إيفان كريوكوف، من قوات المدفعية الروسية، بتدمير 5 مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والقضاء على 15 عسكريا، خلال عملية عسكرية خاصة.ووفقا للصحيفة، نشرت التشكيلات الأوكرانية عددًا كبيرًا من القوى البشرية والمعدات لاختراق الجبهة. ومع ذلك، تم اكتشاف قافلة القوات المسلحة الأوكرانية عن طريق الاستطلاع الجوي.وبناء على نتائج المراقبة تبين أن العدو خسر 5 مركبات مدرعة، وتم القضاء على نحو 15 عسكريا أوكرانيا. وبعد الهزيمة، تراجعت وحدة القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية وتركت جرحاها في ساحة المعركة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سوميمقاتلات "سو-25" الروسية تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
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https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عشرات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-فوق-موسكو-وبريانسك-وليبيتسك-1092266098.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
جندي روسي يدمر 5 مدرعات أوكرانية في معركة واحدة
أفادت إحدى الصحف الروسية، اليوم الاثنين، بقيام أحد الجنود الروس بتدمير 5 مدرعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في معركة واحدة.
وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، قام الجندي، إيفان كريوكوف، من قوات المدفعية الروسية، بتدمير 5 مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والقضاء على 15 عسكريا، خلال عملية عسكرية خاصة.
ووفقا للصحيفة، نشرت التشكيلات الأوكرانية عددًا كبيرًا من القوى البشرية والمعدات لاختراق الجبهة.
ومع ذلك، تم اكتشاف قافلة القوات المسلحة الأوكرانية عن طريق الاستطلاع الجوي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجندي الروسي "في أقصر وقت ممكن، استهدف مركبة قتالية وفتح النار على حشد من المسلحين والمعدات".
وبناء على نتائج المراقبة تبين أن العدو خسر 5 مركبات مدرعة، وتم القضاء على نحو 15 عسكريا أوكرانيا. وبعد الهزيمة، تراجعت وحدة القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية
وتركت جرحاها في ساحة المعركة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.