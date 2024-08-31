https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عشرات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-فوق-موسكو-وبريانسك-وليبيتسك-1092266098.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق موسكو وبريانسك وليبيتسك

الدفاع الجوي الروسي يدمر عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق موسكو وبريانسك وليبيتسك

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، ليل السبت/الأحد، أن الدفاعات الجوية رصدت ودمر 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو... 31.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-31T23:26+0000

2024-08-31T23:26+0000

2024-08-31T23:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

طائرة مسيرة

أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية

موسكو

محافظ موسكو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg

موسكوبر - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": حاليًا، يتصدى المدافعون لدينا لمحاولة شن هجوم واسع النطاق باستخدام الطائرات بدون طيار على أراضي مقاطعة بريانسك".وأضاف: "أنه في غضون ساعة، رصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 12 طائرة بدون طيار ودمرتها"، لافتًا إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.وفي العاصمة الروسية، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة مسيرة في منطقة بودولسك الحضرية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، دون وقع إصابات أو إضرار.وكشف سوبيانين في بيان على "تلغرام" صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك الحضرية هجومًا لطائرة بدون طيار أثناء تحليقها نحو موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات ".في ذات الصدد، أعلن حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية إيغور أرتامونوف، تحييد طائرة مُسيّرة في منطقة ستانوفليانسكي بالمقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار .وذكر أرتامونوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم تحييد طائرة مسيرة في منطقة ستانوفليانسكي.وأضاف، "يعمل أفراد إنفاذ القانون لا توجد هناك إصابات أو أضرار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

https://sarabic.ae/20240831/قوات-الدفاع-الجوي-والحرب-الإلكترونية-الروسية-تدمر-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-فورونيج-1092265725.html

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, موسكو, محافظ موسكو