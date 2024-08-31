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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عشرات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-فوق-موسكو-وبريانسك-وليبيتسك-1092266098.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق موسكو وبريانسك وليبيتسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق موسكو وبريانسك وليبيتسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، ليل السبت/الأحد، أن الدفاعات الجوية رصدت ودمر 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T23:26+0000
2024-08-31T23:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
موسكو
محافظ موسكو
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موسكوبر - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": حاليًا، يتصدى المدافعون لدينا لمحاولة شن هجوم واسع النطاق باستخدام الطائرات بدون طيار على أراضي مقاطعة بريانسك".وأضاف: "أنه في غضون ساعة، رصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 12 طائرة بدون طيار ودمرتها"، لافتًا إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.وفي العاصمة الروسية، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة مسيرة في منطقة بودولسك الحضرية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، دون وقع إصابات أو إضرار.وكشف سوبيانين في بيان على "تلغرام" صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك الحضرية هجومًا لطائرة بدون طيار أثناء تحليقها نحو موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات ".في ذات الصدد، أعلن حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية إيغور أرتامونوف، تحييد طائرة مُسيّرة في منطقة ستانوفليانسكي بالمقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار .وذكر أرتامونوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم تحييد طائرة مسيرة في منطقة ستانوفليانسكي.وأضاف، "يعمل أفراد إنفاذ القانون لا توجد هناك إصابات أو أضرار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240831/قوات-الدفاع-الجوي-والحرب-الإلكترونية-الروسية-تدمر-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-فورونيج-1092265725.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, موسكو, محافظ موسكو
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, موسكو, محافظ موسكو

الدفاع الجوي الروسي يدمر عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق موسكو وبريانسك وليبيتسك

23:26 GMT 31.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، ليل السبت/الأحد، أن الدفاعات الجوية رصدت ودمر 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكوبر - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": حاليًا، يتصدى المدافعون لدينا لمحاولة شن هجوم واسع النطاق باستخدام الطائرات بدون طيار على أراضي مقاطعة بريانسك".
وأضاف: "أنه في غضون ساعة، رصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 12 طائرة بدون طيار ودمرتها"، لافتًا إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.

وفي وقت لاحق، أعلن الحاكم عن اكتشاف وتدمير 14 طائرة مسيرة أخرى فوق مقاطعة بريانسك. مؤكدا أنه لم تقع إصابات أو دمار جراء الهجوم.

وفي العاصمة الروسية، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن قوات الدفاع الجوي تصدت لطائرة مسيرة في منطقة بودولسك الحضرية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، دون وقع إصابات أو إضرار.
وكشف سوبيانين في بيان على "تلغرام" صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بودولسك الحضرية هجومًا لطائرة بدون طيار أثناء تحليقها نحو موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات ".
في ذات الصدد، أعلن حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية إيغور أرتامونوف، تحييد طائرة مُسيّرة في منطقة ستانوفليانسكي بالمقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار .
وذكر أرتامونوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم تحييد طائرة مسيرة في منطقة ستانوفليانسكي.
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج
21:55 GMT
وأضاف، "يعمل أفراد إنفاذ القانون لا توجد هناك إصابات أو أضرار".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 14:14 GMT
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