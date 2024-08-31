https://sarabic.ae/20240831/قوات-الدفاع-الجوي-والحرب-الإلكترونية-الروسية-تدمر-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-فورونيج-1092265725.html
قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج
قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، ليل السبت/الأحد، عن تدمير وتحييد قوات الدفاع الجوي ومعدات الحرب الإلكترونية الروسية لعدة طائرات مسيرة أوكرانية... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T21:55+0000
2024-08-31T21:55+0000
2024-08-31T21:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الحرب الإلكترونية
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف في منشور على "تلغرام"، إن "قوات الدفاع الجوي المناوبة ومعدات الحرب الإلكترونية دمرت وحييدت عدة طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار".وفي مساء السبت، تم الإعلان عن خطر هجوم بطائرة بدون طيار في المنطقة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240829/القوات-الروسية-تحرر-نيكولايفكا-وستيلماخوفكافي-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092193310.html
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الحرب الإلكترونية, روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
الحرب الإلكترونية, روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، ليل السبت/الأحد، عن تدمير وتحييد قوات الدفاع الجوي ومعدات الحرب الإلكترونية الروسية لعدة طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف في منشور على "تلغرام"، إن "قوات الدفاع الجوي المناوبة ومعدات الحرب الإلكترونية دمرت وحييدت عدة طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار".
وفي مساء السبت، تم الإعلان عن خطر هجوم بطائرة بدون طيار في المنطقة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.