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عالم سبوتنيك
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صدى الحياة
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من الملعب
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شؤون عسكرية
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240831/قوات-الدفاع-الجوي-والحرب-الإلكترونية-الروسية-تدمر-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-فورونيج-1092265725.html
قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج
قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، ليل السبت/الأحد، عن تدمير وتحييد قوات الدفاع الجوي ومعدات الحرب الإلكترونية الروسية لعدة طائرات مسيرة أوكرانية... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T21:55+0000
2024-08-31T21:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الحرب الإلكترونية
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف في منشور على "تلغرام"، إن "قوات الدفاع الجوي المناوبة ومعدات الحرب الإلكترونية دمرت وحييدت عدة طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار".وفي مساء السبت، تم الإعلان عن خطر هجوم بطائرة بدون طيار في المنطقة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240829/القوات-الروسية-تحرر-نيكولايفكا-وستيلماخوفكافي-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092193310.html
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الحرب الإلكترونية, روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
الحرب الإلكترونية, روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة

قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تدمر عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج

21:55 GMT 31.08.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، ليل السبت/الأحد، عن تدمير وتحييد قوات الدفاع الجوي ومعدات الحرب الإلكترونية الروسية لعدة طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غوسيف في منشور على "تلغرام"، إن "قوات الدفاع الجوي المناوبة ومعدات الحرب الإلكترونية دمرت وحييدت عدة طائرات مسيرة أوكرانية في المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار".
ووفقا له، لا يزال خطر هجمات الطائرات المسيرة في المنطقة قائمًا.
وفي مساء السبت، تم الإعلان عن خطر هجوم بطائرة بدون طيار في المنطقة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
29 أغسطس, 09:24 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 14:14 GMT
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