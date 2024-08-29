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القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240829/القوات-الروسية-تحرر-نيكولايفكا-وستيلماخوفكافي-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092193310.html
القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية نجحت بتحرير بلدتي نيكولايفكا وستيلماخوفكافي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T09:24+0000
2024-08-29T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب)، تمكنت من تحرير بلدة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح.وفي سياق متصل، أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من قوات "تسينتر" (المركز) نجحت بتحرير بلدة نيكولايفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، مضيفة أن وحدات "تسينتر" استهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 44، 53، واللواء 95 المحمول جوًا، ولواء الحرس الوطني 15، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات روزوفكا وغرودوفكا وكارلوفكا وميخائيلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32، 100، واللواء الجبلي 68، واللواء 25 المحمول جوًا، ولواء الحرس الوطني 15".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240829/وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تقر-بنجاحات-الجيش-الروسي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1092189805.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

09:24 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 10:31 GMT 29.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية نجحت بتحرير بلدتي نيكولايفكا وستيلماخوفكافي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب)، تمكنت من تحرير بلدة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح.
وأضافت الوزارة في بيانها أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 520 عسكريا، وست سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم أميركيي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطتين حرب إلكترونية "انكلاف-إن"، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة".
وفي سياق متصل، أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من قوات "تسينتر" (المركز) نجحت بتحرير بلدة نيكولايفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، مضيفة أن وحدات "تسينتر" استهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 44، 53، واللواء 95 المحمول جوًا، ولواء الحرس الوطني 15، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات روزوفكا وغرودوفكا وكارلوفكا وميخائيلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32، 100، واللواء الجبلي 68، واللواء 25 المحمول جوًا، ولواء الحرس الوطني 15".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقر بنجاحات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
07:26 GMT
وتابعت الوزارة في بيانها أن قوات "تسينتر" التابعة للقوات المسلحة الروسية تواصل التقدم بعمق دفاعات العدو وخسائر كييف بلغت نحو 530 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أميركية الصنع من طراز "إم-113"، وست سيارات، ومدفعين هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "رابيرا" عيار 100 ملم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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