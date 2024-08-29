https://sarabic.ae/20240829/القوات-الروسية-تحرر-نيكولايفكا-وستيلماخوفكافي-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092193310.html

القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية نجحت بتحرير بلدتي نيكولايفكا وستيلماخوفكافي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T09:24+0000

2024-08-29T09:24+0000

2024-08-29T10:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات تجمع قوات "زاباد" (الغرب)، تمكنت من تحرير بلدة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح.وفي سياق متصل، أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من قوات "تسينتر" (المركز) نجحت بتحرير بلدة نيكولايفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، مضيفة أن وحدات "تسينتر" استهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 44، 53، واللواء 95 المحمول جوًا، ولواء الحرس الوطني 15، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات روزوفكا وغرودوفكا وكارلوفكا وميخائيلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32، 100، واللواء الجبلي 68، واللواء 25 المحمول جوًا، ولواء الحرس الوطني 15".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240829/وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تقر-بنجاحات-الجيش-الروسي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1092189805.html

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