https://sarabic.ae/20240829/وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تقر-بنجاحات-الجيش-الروسي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1092189805.html
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقر بنجاحات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقر بنجاحات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أقر مسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، بنجاحات ميدانية عسكرية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T07:26+0000
2024-08-29T07:26+0000
2024-08-29T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لموقع "C-SPAN"، على هامش قمة الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي، قال فيها إن "القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كراسنوارميسك" الواقع في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأطلقت روسيا عملية عسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240826/إعلام-بريطاني-روسيا-تحقق-انتصارا-كبيرا-في-جمهورية-دونيتسك-1092095616.html
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روسيا
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقر بنجاحات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أقر مسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، بنجاحات ميدانية عسكرية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاءت تصريحات ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لموقع "C-SPAN"، على هامش قمة الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي، قال فيها إن "القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كراسنوارميسك" الواقع في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار كوهين، في حديثه، إلى أن الجيش الروسي ربما يكون قادرا على الاستيلاء على كراسنوارميسك.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.