https://sarabic.ae/20240826/إعلام-بريطاني-روسيا-تحقق-انتصارا-كبيرا-في-جمهورية-دونيتسك-1092095616.html

إعلام بريطاني: روسيا تحقق انتصارا كبيرا في جمهورية دونيتسك

إعلام بريطاني: روسيا تحقق انتصارا كبيرا في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة بريطانية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه، على خلفية "المغامرة" في مقاطعة كورسك، انهيار دفاعاتها في مدينة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T05:04+0000

2024-08-26T05:04+0000

2024-08-26T05:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الصحيفة: "حاول الضباط الأوكرانيون بذل قصارى جهدهم لتفسير الانهيار الواضح (للدفاع) في بوكروفسك (كما يسميها نظام كييف كراسنوارميسك)، يشتكى البعض من نقص قذائف المدفعية، والبعض الآخر، من استخدام الروس لتكتيكات جديدة أو استخدامهم لقنابل للقنابل الانزلاقية والحرب الإلكترونية. ومع ذلك، فقد اتفقوا جميعًا على أن إحدى المشاكل الرئيسية هي التفوق العددي الكلي للعدو".وأشارت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إلى أن كييف كانت تأمل من خلال هجومها على كورسك، في تحويل انتباه القوات الروسية عن اتجاه دونباس، حيث كانت القوات الأوكرانية تعاني من ضغط "لا يطاق"، لكن هذه الخطة باءت بالفشل.وقال النقيب ريمار: "هذا (الهجوم على كورسك) لم يكن له أي تأثير على قطاعنا من الجبهة. الروس يهاجمون باستمرار".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240825/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تقدم-قواتها-على-مختلف-محاور-القتال-والقضاء-على-آلاف-العسكريين-الأوكران-1092083480.html

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