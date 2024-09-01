https://sarabic.ae/20240901/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-8500-1092274456.html

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 8 آلاف عسكري

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 8 آلاف عسكري

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحدأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 8500 خلال محاولة التوغل الأوكراني داخل الأراضي الروسية. 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T10:24+0000

2024-09-01T10:24+0000

2024-09-01T10:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091885681_76:0:1834:989_1920x0_80_0_0_edf8750696c7889f9ad2aba298b0de08.jpg

وقالت الدفاع في بيان: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 عسكريًا و23 مركبة مدرعة، منها أربع دبابات ومركبة قتال مشاة وناقلتي جند مدرعتين و16 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى عدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية ANT/PQ-50".واوضح أن "الطيران الجوي ونيران المدفعية والعمليات العسكرية النشطة استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات الاوكرانية في مناطق أباناسوفكا، بوركي، فيشنيفكا، غورديفكا، إيفاشكوفسكي، ليوبيموفكا، ليبيديفكا، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، ميرني، نوفويفانوفكا، أوبوخوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، تشيركاسي بوريشنوي، روسكوي بوريشنوي وسناغوست".وأشارت إلى أن الطيران الروسي نفذ ضربات على احتياطيات 11 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية في 10 مناطق في مقاطعة سومي.وبحسب بيان الدفاع، فإنه "خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 8500 عسكري، 80 دبابة، 37 مركبة قتال مشاة، 69 ناقلة جند مدرعة، 537 مركبة قتالية مدرعة، 249 سيارة".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240829/مشاهد-لـلانتسيت-الروسية-وهي-تدمر-مدرعة-أمريكية-الصنع-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1092216434.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا