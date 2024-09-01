https://sarabic.ae/20240901/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-8500-1092274456.html
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 8 آلاف عسكري
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 8 آلاف عسكري
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحدأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 8500 خلال محاولة التوغل الأوكراني داخل الأراضي الروسية. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T10:24+0000
2024-09-01T10:24+0000
2024-09-01T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 عسكريًا و23 مركبة مدرعة، منها أربع دبابات ومركبة قتال مشاة وناقلتي جند مدرعتين و16 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى عدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية ANT/PQ-50".واوضح أن "الطيران الجوي ونيران المدفعية والعمليات العسكرية النشطة استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات الاوكرانية في مناطق أباناسوفكا، بوركي، فيشنيفكا، غورديفكا، إيفاشكوفسكي، ليوبيموفكا، ليبيديفكا، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، ميرني، نوفويفانوفكا، أوبوخوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، تشيركاسي بوريشنوي، روسكوي بوريشنوي وسناغوست".وأشارت إلى أن الطيران الروسي نفذ ضربات على احتياطيات 11 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية في 10 مناطق في مقاطعة سومي.وبحسب بيان الدفاع، فإنه "خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 8500 عسكري، 80 دبابة، 37 مركبة قتال مشاة، 69 ناقلة جند مدرعة، 537 مركبة قتالية مدرعة، 249 سيارة".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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روسيا
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 8 آلاف عسكري
10:24 GMT 01.09.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 01.09.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحدأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 8500 خلال محاولة التوغل الأوكراني داخل الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع في بيان: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 عسكريًا و23 مركبة مدرعة، منها أربع دبابات ومركبة قتال مشاة وناقلتي جند مدرعتين و16 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى عدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية ANT/PQ-50".
وتابع البيان: "وحدات من مجموعة "الشمال"، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، صدت أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه كورينيفو وألكساندروفكا، وتم إحباط ثلاث محاولات لشن هجمات في اتجاه نيجنيايا باروفايا وبوغريبكي".
واوضح أن "الطيران الجوي ونيران المدفعية والعمليات العسكرية النشطة استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات الاوكرانية في مناطق أباناسوفكا، بوركي، فيشنيفكا، غورديفكا، إيفاشكوفسكي، ليوبيموفكا، ليبيديفكا، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، ميرني، نوفويفانوفكا، أوبوخوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، تشيركاسي بوريشنوي، روسكوي بوريشنوي وسناغوست".
وأضافت الوزارة أن عمليات الاستطلاع والبحث مستمرة في مناطق الغابات لتحديد وتدمير المجموعات التخريبية المعادية التي تحاول التوغل إلى عمق الأراضي الروسية.
وأشارت إلى أن الطيران الروسي نفذ ضربات على احتياطيات 11 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية في 10 مناطق في مقاطعة سومي.
وبحسب بيان الدفاع، فإنه "خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 8500 عسكري، 80 دبابة، 37 مركبة قتال مشاة، 69 ناقلة جند مدرعة، 537 مركبة قتالية مدرعة، 249 سيارة".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.