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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240829/مشاهد-لـلانتسيت-الروسية-وهي-تدمر-مدرعة-أمريكية-الصنع-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1092216434.html
مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تدمر مدرعة أمريكية الصنع تابعة لقوات كييف... فيديو
مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تدمر مدرعة أمريكية الصنع تابعة لقوات كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع بذخيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T17:42+0000
2024-08-29T17:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد لحظة تدمير ناقلة الجند الأمريكية الصنع من قبل مسيرة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران العسكري الروسي نفذ ضربات على تجمعات لـ8 ألوية أوكرانية في 11 منطقة بمقاطعة سومي.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "خلال النهار، نفذ الطيران العملياتي التكتيكي الروسي ضربات في مقاطعة سومي، على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية للألوية الهجومية الجوية الآلية 22 و61 و41 و82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و129 في مناطق بيلوبولي وباسوفكا وفودولاجي وغلوخوف وإسكريسكوفشتشينا وميخائيلوفسكوي وبيرفومايسكوي وبوستوجورود وسومي وشاليجينو وإسمان".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية على محور كورسك، تكبدت خسائر بنحو 400 عسكري و29 مركبة مدرعة، من بينها مركبة مشاة قتالية و27 مركبة قتالية مصفحة، وناقلة جند مدرعة ومدفع ميداني، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240829/تحطم-أول-طائرة-إف-16-في-أوكرانيا--1092210549.html
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روسيا
روسيا

مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تدمر مدرعة أمريكية الصنع تابعة لقوات كييف... فيديو

17:42 GMT 29.08.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense"لانتسيت" تحول دبابة أوكرانية إلى رماد
لانتسيت تحول دبابة أوكرانية إلى رماد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع بذخيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وتبين المشاهد لحظة تدمير ناقلة الجند الأمريكية الصنع من قبل مسيرة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران العسكري الروسي نفذ ضربات على تجمعات لـ8 ألوية أوكرانية في 11 منطقة بمقاطعة سومي.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "خلال النهار، نفذ الطيران العملياتي التكتيكي الروسي ضربات في مقاطعة سومي، على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية للألوية الهجومية الجوية الآلية 22 و61 و41 و82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و129 في مناطق بيلوبولي وباسوفكا وفودولاجي وغلوخوف وإسكريسكوفشتشينا وميخائيلوفسكوي وبيرفومايسكوي وبوستوجورود وسومي وشاليجينو وإسمان".
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحطم أول طائرة "إف-16" في أوكرانيا
15:50 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية على محور كورسك، تكبدت خسائر بنحو 400 عسكري و29 مركبة مدرعة، من بينها مركبة مشاة قتالية و27 مركبة قتالية مصفحة، وناقلة جند مدرعة ومدفع ميداني، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
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