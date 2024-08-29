https://sarabic.ae/20240829/مشاهد-لـلانتسيت-الروسية-وهي-تدمر-مدرعة-أمريكية-الصنع-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1092216434.html

مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تدمر مدرعة أمريكية الصنع تابعة لقوات كييف... فيديو

مشاهد لـ"لانتسيت" الروسية وهي تدمر مدرعة أمريكية الصنع تابعة لقوات كييف... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع بذخيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T17:42+0000

2024-08-29T17:42+0000

2024-08-29T17:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتبين المشاهد لحظة تدمير ناقلة الجند الأمريكية الصنع من قبل مسيرة "لانتسيت" الروسية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران العسكري الروسي نفذ ضربات على تجمعات لـ8 ألوية أوكرانية في 11 منطقة بمقاطعة سومي.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "خلال النهار، نفذ الطيران العملياتي التكتيكي الروسي ضربات في مقاطعة سومي، على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية للألوية الهجومية الجوية الآلية 22 و61 و41 و82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و129 في مناطق بيلوبولي وباسوفكا وفودولاجي وغلوخوف وإسكريسكوفشتشينا وميخائيلوفسكوي وبيرفومايسكوي وبوستوجورود وسومي وشاليجينو وإسمان".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية على محور كورسك، تكبدت خسائر بنحو 400 عسكري و29 مركبة مدرعة، من بينها مركبة مشاة قتالية و27 مركبة قتالية مصفحة، وناقلة جند مدرعة ومدفع ميداني، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.

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