https://sarabic.ae/20240829/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-ضربات-دقيقة-على-تجمعات-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-سومي-1092197010.html

سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي

سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات دقيقة على تجمعات لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران العسكري الروسي نفذ ضربات على تجمعات لـ8 ألوية أوكرانية في 11 منطقة بمقاطعة سومي. 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T11:40+0000

2024-08-29T11:40+0000

2024-08-29T11:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "خلال النهار، نفذ الطيران العملياتي التكتيكي الروسي ضربات في مقاطعة سومي، على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية للألوية الهجومية الجوية الآلية 22 و61 و41 و82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و129 في مناطق بيلوبولي وباسوفكا وفودولاجي وغلوخوف وإسكريسكوفشتشينا وميخائيلوفسكوي وبيرفومايسكوي وبوستوجورود وسومي وشاليجينو وإسمان".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية على محور كورسك، تكبدت خسائر بنحو 400 عسكري و29 مركبة مدرعة، من بينها مركبة مشاة قتالية و27 مركبة قتالية مصفحة، وناقلة جند مدرعة ومدفع ميداني، وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية.وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية: "صدت مجموعة "الشمال" الروسية، وبدعم من سلاح طيران الجيش والمدفعية، خلال الـ24 الساعة الماضية، 4 هجمات لمجموعات هجومية للعدو على محاور بلدات، بوركي وكورينيفو وتشيركاسكي بوريتشنوي، وكذلك ونتيجة للعمليات النشطة للقوات، تم إحباط هجمات العدو في اتجاه بلدات، سبالنويه، بوركي وكريميانويه ومارتينوفكا وتشيركاسكي كونوبيلكا".وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.

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روسيا, رصد عسكري