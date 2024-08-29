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القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240829/مقتل-طيار-متدرب-على-مقاتلة-إف-16-يسلط-الضوء-على-حوادث-الطائرات-الحربية-وخسائرها-1092194574.html
مقتل طيار أوكراني متدرب على مقاتلة "إف-16" يسلط الضوء على حوادث الطائرات الحربية وخسائرها
مقتل طيار أوكراني متدرب على مقاتلة "إف-16" يسلط الضوء على حوادث الطائرات الحربية وخسائرها
سبوتنيك عربي
يواصل الغرب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، رغم استمرار روسيا في عرض حطام الكثير منها في معارض خاصة بحطام الأسلحة الغربية، التي دمرها الجيش الروسي خلال العملية... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T10:19+0000
2024-08-29T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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فبعدما فشلت إمدادات المدرعات والدبابات والصواريخ الهجومية وأنظمة المدفعية المتنوعة الغربية في تحقيق أي إنجاز أمام الجيش تقدم الجيش الروسي، أصبحت الدول الغربية غير قادرة على التراجع وقامت بإرسال أسلحة أكثر تطورا، بدأت بصواريخ متطورة نشرت روسيا حطامها أيضا وأبرزها "ستورم شادو"، ثم امتدت لتشمل الطائرات الحربية مثل المقاتلة الأمريكية متعددة المهام "إف-16".ورغم تحذيرات روسيا وتأكيدها أن تلك المقاتلة لن تقدم جديدا للجيش الأوكراني وأنها ستتحول إلى حطام كما حدث للأسلحة الغربية الأخرى، فإن الغرب أصر على إرسال تلك الطائرة الحربية لدعم نظام كييف، والبدء بتدريب طيارين أوكرانيين على قيادتها.وبعد مضي أشهر من التدريبات باهظة التكلفة، بدأت مرحلة جديدة من فشل الأسلحة الغربية في أوكرانيا، حيث أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن القوات الجوية الأوكرانية فقدت طيارا مقاتلا كان يتدرب على مقاتلة "إف-16" الأمريكية أثناء مهمة قتالية.ويعني ذلك أن الغرب وكييف تعرضوا لضربة مزدوجة في ما يتعلق بسلاح الجو، فإذا كان تدمير مقاتلة حربية خسارة كبيرة بالنسبة لهم، فإن تدمير تلك المقاتلة وقتل قائدها هو خسارة أكبر، لأن عدد الطيارين الأوكرانيين المتدربين على قيادة "إف-16" محدود ولا يمكن تعويض خسارة أي منهم إلا بعد أشهر من التدريب لطيارين آخرين.ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان الطيار، الذي تم إعلان مقتله، قد لقي حتفه داخل طائرته، فإن ذلك يعني أن الجيش الروسي قادر على تدمير الطائرات الأوكرانية بضربات خاطفة تحرم الطيار من أي محاولة للفرار أو أن تلك الطائرة تواجه مشاكل فنية تؤثر على كفائتها القتالية، وهو ما يكشفه سجل حوادث "إف-16" خلال السنوات الماضية، التي تتحطم كل عام تقريبا سواء كانت تابعة للجيش الأمريكي أو لأحد حلفاء واشنطن الذين يستخدمونها.فخلال العام الماضي، تحطمت مقاتلتان من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية، وفي 2024، ربما تكون تسجل أوكرانيا رقما قياسيا في عدد الطائرات التي تتحطم من هذا النوع.ومنذ عام 2011، تحطمت نحو 30 مقاتلة "إف-16" في حوادث متفرقة حول العالم، حسب مواقع متخصصة في الشؤون العسكرية، ففي ذلك العام، تم تسجيل حادثين وفي العام التالي حادثين أيضا، بينما سجل العام 2013، 7 حوادث.وفي عام 2015، تحطمت 3 مقاتلات، ثم 4 حوادث في 2016، وحادثين في 2017، ثم 3 حوادث في 2018، ثم 3 حوادث أخرى في 2020، وحادث واحد في 2021.وتنتمي "إف-16" للجيل الـ4 من الطائرات الحربية، وهي مقاتلة متعددة المهام يستخدمها الجيش الأمريكي وعدد من الدول الحليفة لواشنطن.وذكرت وسائل إعلام غربية أن أليكسي ميس، هو أحد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على مقاتلات "إف-16" الأمريكية، وتم نشر صورة للطيار، على الأرجح أثناء التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية.وكان فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن عن وصول مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، في 4 أغسطس/ آب الجاري، وقال في مؤتمر صحفي، يوم 27 أغسطس الجاري، إن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت، في اليوم السابق، مقاتلات من طراز "إف-16".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا قام الغرب بتزويد نظام كييف بطائرات "إف-16"، فإن هذا الأمر لن يغير الوضع في ساحة المعركة، وستواجه هذه المقاتلات نفس مصير المعدات الغربية الأخرى الموردة إلى كييف، مؤكدًا أن روسيا سوف تدمرها.وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني أوليغ ستاريكوف، إنه "سيكون من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع من المطارات الأوكرانية، التي تهاجمها القوات الروسية"، مضيفا: "إذا تم تدمير مدارج الطيران فإن "إف-16" ستفقد قدرتها الإقلاع والهبوط بكفاءة".وجاء ذلك بعد تصريحات رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، التي أوضح فيها أن روسيا ستدمر المطارات التي تستخدمها "إف-16" لمهام قتالية، بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن هذه المقاتلات سيتم تدميرها مثل غيرها من المعدات العسكرية الغربية.
https://sarabic.ae/20240828/إعلام-مقتل-طيار-أوكراني-تدرب-على-طائرات-إف-16-1092183637.html
https://sarabic.ae/20240731/تقرير-وصول-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-1091295340.html
https://sarabic.ae/20230521/ما-عدد-وأنواع-طائرات-الجيش-الأمريكي-التي-تتحطم-في-حوادث-كل-عام-1077271555.html
https://sarabic.ae/20230307/هل-تنفد-ذخائر-الناتو-متى-يتخلى-عن-أوكرانيا-1074435359.html
https://sarabic.ae/20240327/بوتين-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-لن-يغير-الوضع-في-ساحة-المعركة-1087442501.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل طيار أوكراني متدرب على مقاتلة "إف-16" يسلط الضوء على حوادث الطائرات الحربية وخسائرها

10:19 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 10:23 GMT 29.08.2024)
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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يواصل الغرب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، رغم استمرار روسيا في عرض حطام الكثير منها في معارض خاصة بحطام الأسلحة الغربية، التي دمرها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
فبعدما فشلت إمدادات المدرعات والدبابات والصواريخ الهجومية وأنظمة المدفعية المتنوعة الغربية في تحقيق أي إنجاز أمام الجيش تقدم الجيش الروسي، أصبحت الدول الغربية غير قادرة على التراجع وقامت بإرسال أسلحة أكثر تطورا، بدأت بصواريخ متطورة نشرت روسيا حطامها أيضا وأبرزها "ستورم شادو"، ثم امتدت لتشمل الطائرات الحربية مثل المقاتلة الأمريكية متعددة المهام "إف-16".
طائرة حربية إف 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: مقتل طيار أوكراني تدرب على طائرات "إف-16"
أمس, 20:02 GMT
ورغم تحذيرات روسيا وتأكيدها أن تلك المقاتلة لن تقدم جديدا للجيش الأوكراني وأنها ستتحول إلى حطام كما حدث للأسلحة الغربية الأخرى، فإن الغرب أصر على إرسال تلك الطائرة الحربية لدعم نظام كييف، والبدء بتدريب طيارين أوكرانيين على قيادتها.
وبعد مضي أشهر من التدريبات باهظة التكلفة، بدأت مرحلة جديدة من فشل الأسلحة الغربية في أوكرانيا، حيث أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن القوات الجوية الأوكرانية فقدت طيارا مقاتلا كان يتدرب على مقاتلة "إف-16" الأمريكية أثناء مهمة قتالية.
ويعني ذلك أن الغرب وكييف تعرضوا لضربة مزدوجة في ما يتعلق بسلاح الجو، فإذا كان تدمير مقاتلة حربية خسارة كبيرة بالنسبة لهم، فإن تدمير تلك المقاتلة وقتل قائدها هو خسارة أكبر، لأن عدد الطيارين الأوكرانيين المتدربين على قيادة "إف-16" محدود ولا يمكن تعويض خسارة أي منهم إلا بعد أشهر من التدريب لطيارين آخرين.
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقرير: وصول الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا
31 يوليو, 16:31 GMT
ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان الطيار، الذي تم إعلان مقتله، قد لقي حتفه داخل طائرته، فإن ذلك يعني أن الجيش الروسي قادر على تدمير الطائرات الأوكرانية بضربات خاطفة تحرم الطيار من أي محاولة للفرار أو أن تلك الطائرة تواجه مشاكل فنية تؤثر على كفائتها القتالية، وهو ما يكشفه سجل حوادث "إف-16" خلال السنوات الماضية، التي تتحطم كل عام تقريبا سواء كانت تابعة للجيش الأمريكي أو لأحد حلفاء واشنطن الذين يستخدمونها.
فخلال العام الماضي، تحطمت مقاتلتان من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية، وفي 2024، ربما تكون تسجل أوكرانيا رقما قياسيا في عدد الطائرات التي تتحطم من هذا النوع.
مقاتلة إف - 15 أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
ما هو عدد طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
21 مايو 2023, 10:57 GMT
ومنذ عام 2011، تحطمت نحو 30 مقاتلة "إف-16" في حوادث متفرقة حول العالم، حسب مواقع متخصصة في الشؤون العسكرية، ففي ذلك العام، تم تسجيل حادثين وفي العام التالي حادثين أيضا، بينما سجل العام 2013، 7 حوادث.
وفي عام 2015، تحطمت 3 مقاتلات، ثم 4 حوادث في 2016، وحادثين في 2017، ثم 3 حوادث في 2018، ثم 3 حوادث أخرى في 2020، وحادث واحد في 2021.
وتنتمي "إف-16" للجيل الـ4 من الطائرات الحربية، وهي مقاتلة متعددة المهام يستخدمها الجيش الأمريكي وعدد من الدول الحليفة لواشنطن.
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هل تنفد ذخائر الناتو… متى يتخلى عن أوكرانيا؟
7 مارس 2023, 15:42 GMT
وذكرت وسائل إعلام غربية أن أليكسي ميس، هو أحد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على مقاتلات "إف-16" الأمريكية، وتم نشر صورة للطيار، على الأرجح أثناء التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن عن وصول مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، في 4 أغسطس/ آب الجاري، وقال في مؤتمر صحفي، يوم 27 أغسطس الجاري، إن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت، في اليوم السابق، مقاتلات من طراز "إف-16".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
بوتين: تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" لن يغير الوضع في ساحة المعركة
27 مارس, 22:57 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا قام الغرب بتزويد نظام كييف بطائرات "إف-16"، فإن هذا الأمر لن يغير الوضع في ساحة المعركة، وستواجه هذه المقاتلات نفس مصير المعدات الغربية الأخرى الموردة إلى كييف، مؤكدًا أن روسيا سوف تدمرها.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني أوليغ ستاريكوف، إنه "سيكون من الصعب على طائرات "إف-16" الإقلاع من المطارات الأوكرانية، التي تهاجمها القوات الروسية"، مضيفا: "إذا تم تدمير مدارج الطيران فإن "إف-16" ستفقد قدرتها الإقلاع والهبوط بكفاءة".
وجاء ذلك بعد تصريحات رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، التي أوضح فيها أن روسيا ستدمر المطارات التي تستخدمها "إف-16" لمهام قتالية، بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن هذه المقاتلات سيتم تدميرها مثل غيرها من المعدات العسكرية الغربية.
© Sputnikما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
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