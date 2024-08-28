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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240828/إعلام-مقتل-طيار-أوكراني-تدرب-على-طائرات-إف-16-1092183637.html
إعلام: مقتل طيار أوكراني تدرب على طائرات "إف-16"
إعلام: مقتل طيار أوكراني تدرب على طائرات "إف-16"
سبوتنيك عربي
أعلنت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، عن مقتل طيار أوكراني كان يخضع للتدريب على طائرة "إف-16" الأمريكية، أثناء مهمة قتالية. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T20:02+0000
2024-08-28T20:02+0000
روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، التي نشرت الخبر، فإن القوات الجوية الأوكرانية فقدت طيارًا مقاتلاً كان يتدرب على طائرة "F-16" الأمريكية أثناء مهمة قتالية.وقد نعى الصحفيون الأوكرانيون في منشوراتهم، الطيار أليكسي ميس، من مدينة لوتسك، بحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية. وجاء في الصحيفة "توفي المقدم ميس في 26 أغسطس أثناء مهمة قتالية"، في حين لم يتم الإبلاغ عن الطائرة التي قادها ميس ولا عن الظروف الأخرى للرحلة القتالية.وبحسب الصحيفة الأوكرانية، فإن أليكسي ميس، هو أحد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على مقاتلات "إف-16" الغربية، وتم نشر صورة للطيار، على الأرجح أثناء التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا قام الغرب بتزويد نظام كييف بطائرات "إف-16"، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، وستواجه هذه الطائرات نفس مصير المعدات الغربية الأخرى الموردة إلى كييف، وروسيا سوف تدمرها.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.من جهته صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الجيش الروسي يشن هجمات على منشآت الصناعة الدفاعية في أوكرانيامروحيات روسية "تصطاد" زوارق مسيرة أوكرانية في عرض البحر الأسود... فيديو
https://sarabic.ae/20240823/سيناتور-روسي-سنرى-طياري-الناتو-القدامى-في-مقاتلات-إف-16-الأوكرانية-التي-سنسقطها-1092054565.html
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https://sarabic.ae/20240613/ضابط-أوكراني-سابق-من-الصعب-على-طائرات-إف-16-الإقلاع-بسبب-استهدافها-من-الجيش-الروسي-1089837525.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: مقتل طيار أوكراني تدرب على طائرات "إف-16"

20:02 GMT 28.08.2024
© AP Photo / Dimitri Messinisطائرة حربية إف 16
طائرة حربية إف 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Dimitri Messinis
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أعلنت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، عن مقتل طيار أوكراني كان يخضع للتدريب على طائرة "إف-16" الأمريكية، أثناء مهمة قتالية.
وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، التي نشرت الخبر، فإن القوات الجوية الأوكرانية فقدت طيارًا مقاتلاً كان يتدرب على طائرة "F-16" الأمريكية أثناء مهمة قتالية.
وقد نعى الصحفيون الأوكرانيون في منشوراتهم، الطيار أليكسي ميس، من مدينة لوتسك، بحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية. وجاء في الصحيفة "توفي المقدم ميس في 26 أغسطس أثناء مهمة قتالية"، في حين لم يتم الإبلاغ عن الطائرة التي قادها ميس ولا عن الظروف الأخرى للرحلة القتالية.
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23 أغسطس, 20:48 GMT
وبحسب الصحيفة الأوكرانية، فإن أليكسي ميس، هو أحد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على مقاتلات "إف-16" الغربية، وتم نشر صورة للطيار، على الأرجح أثناء التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن فلاديمير زيلينسكي قد قال في مؤتمر صحفي، يوم 27 أغسطس/آب، إن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت، في اليوم السابق، مقاتلات من طراز "إف-16". وكان زيلينسكي قد أعلن عن وصول مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا في 4 أغسطس الجاري.

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31 يوليو, 16:31 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا قام الغرب بتزويد نظام كييف بطائرات "إف-16"، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، وستواجه هذه الطائرات نفس مصير المعدات الغربية الأخرى الموردة إلى كييف، وروسيا سوف تدمرها.

وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

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13 يونيو, 19:05 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
من جهته صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
الجيش الروسي يشن هجمات على منشآت الصناعة الدفاعية في أوكرانيا
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