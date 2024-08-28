https://sarabic.ae/20240828/إعلام-مقتل-طيار-أوكراني-تدرب-على-طائرات-إف-16-1092183637.html

إعلام: مقتل طيار أوكراني تدرب على طائرات "إف-16"

إعلام: مقتل طيار أوكراني تدرب على طائرات "إف-16"

سبوتنيك عربي

أعلنت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، عن مقتل طيار أوكراني كان يخضع للتدريب على طائرة "إف-16" الأمريكية، أثناء مهمة قتالية. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T20:02+0000

2024-08-28T20:02+0000

2024-08-28T20:02+0000

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وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، التي نشرت الخبر، فإن القوات الجوية الأوكرانية فقدت طيارًا مقاتلاً كان يتدرب على طائرة "F-16" الأمريكية أثناء مهمة قتالية.وقد نعى الصحفيون الأوكرانيون في منشوراتهم، الطيار أليكسي ميس، من مدينة لوتسك، بحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية. وجاء في الصحيفة "توفي المقدم ميس في 26 أغسطس أثناء مهمة قتالية"، في حين لم يتم الإبلاغ عن الطائرة التي قادها ميس ولا عن الظروف الأخرى للرحلة القتالية.وبحسب الصحيفة الأوكرانية، فإن أليكسي ميس، هو أحد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على مقاتلات "إف-16" الغربية، وتم نشر صورة للطيار، على الأرجح أثناء التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا قام الغرب بتزويد نظام كييف بطائرات "إف-16"، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، وستواجه هذه الطائرات نفس مصير المعدات الغربية الأخرى الموردة إلى كييف، وروسيا سوف تدمرها.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.من جهته صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الجيش الروسي يشن هجمات على منشآت الصناعة الدفاعية في أوكرانيامروحيات روسية "تصطاد" زوارق مسيرة أوكرانية في عرض البحر الأسود... فيديو

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