https://sarabic.ae/20240808/رصد-مقاتلات-إف-16-على-محور-خيرسون--1091540190.html

رصد مقاتلات "إف-16" على محور خيرسون

رصد مقاتلات "إف-16" على محور خيرسون

سبوتنيك عربي

أكد بافيل فيليبشوك، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أنه تم رصد مقاتلات من طراز "إف-16" في اتجاه خيرسون. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T12:10+0000

2024-08-08T12:10+0000

2024-08-08T12:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103538/42/1035384291_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_c9e4cd6b4060a049205068bb3569ead4.jpg

وقال فيليبشوك: "منذ أمس، تحلق طائرات "إف-16" فوق منطقتنا".وتابع: "أنا متأكد من أن هذه الطائرات لها عمر البعوض".أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وصول طائرة "إف-16" إلى أوكرانيا يوم الأحد الماضي.بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانياوفي اليوم السابق، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن أول عشر طائرات مقاتلة أمريكية من أصل 79 قد تم تسليمها إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام إلى أن ذلك حدث بعد عام من موافقة إدارة جو بايدن على نقلهم إلى نظام كييف.وفي 10 يوليو/ تموز، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن واشنطن وحلفاءها بدأوا في إرسال مقاتلات أمريكية إلى كييف. ثم أشار إلى أن هذه الطائرات ستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.

https://sarabic.ae/20240807/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-دور-طائرات-إف-16-المنقولة-إلى-أوكرانيا--1091521578.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم