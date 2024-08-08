https://sarabic.ae/20240808/رصد-مقاتلات-إف-16-على-محور-خيرسون--1091540190.html
رصد مقاتلات "إف-16" على محور خيرسون
رصد مقاتلات "إف-16" على محور خيرسون
سبوتنيك عربي
أكد بافيل فيليبشوك، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أنه تم رصد مقاتلات من طراز "إف-16" في اتجاه خيرسون. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T12:10+0000
2024-08-08T12:10+0000
2024-08-08T12:10+0000
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وقال فيليبشوك: "منذ أمس، تحلق طائرات "إف-16" فوق منطقتنا".وتابع: "أنا متأكد من أن هذه الطائرات لها عمر البعوض".أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وصول طائرة "إف-16" إلى أوكرانيا يوم الأحد الماضي.بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانياوفي اليوم السابق، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن أول عشر طائرات مقاتلة أمريكية من أصل 79 قد تم تسليمها إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام إلى أن ذلك حدث بعد عام من موافقة إدارة جو بايدن على نقلهم إلى نظام كييف.وفي 10 يوليو/ تموز، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن واشنطن وحلفاءها بدأوا في إرسال مقاتلات أمريكية إلى كييف. ثم أشار إلى أن هذه الطائرات ستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.
https://sarabic.ae/20240807/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-دور-طائرات-إف-16-المنقولة-إلى-أوكرانيا--1091521578.html
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روسيا, العالم
رصد مقاتلات "إف-16" على محور خيرسون
أكد بافيل فيليبشوك، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أنه تم رصد مقاتلات من طراز "إف-16" في اتجاه خيرسون.
وقال فيليبشوك: "منذ أمس، تحلق طائرات "إف-16" فوق منطقتنا".
وأعرب عن ثقته في أنه "سيتم إسقاطهم وتدميرهم جميعا قريبا، وأنا متأكد من أنهم جميعًا سيصبحون معروضات على تل بوكلونايا في موسكو".
وتابع: "أنا متأكد من أن هذه الطائرات لها عمر البعوض".
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وصول طائرة "إف-16" إلى أوكرانيا يوم الأحد الماضي.
وفي اليوم السابق، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن أول عشر طائرات مقاتلة أمريكية من أصل 79 قد تم تسليمها إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام إلى أن ذلك حدث بعد عام من موافقة إدارة جو بايدن على نقلهم إلى نظام كييف.
وفي 10 يوليو/ تموز، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن واشنطن وحلفاءها بدأوا في إرسال مقاتلات أمريكية إلى كييف. ثم أشار إلى أن هذه الطائرات ستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.
من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.