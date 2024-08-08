رصد مقاتلات "إف-16" على محور خيرسون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استفزاز روسيا في كورسك سيوسع رقعة الصراع
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي خارجيا وداخليا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240808/رصد-مقاتلات-إف-16-على-محور-خيرسون--1091540190.html
رصد مقاتلات "إف-16" على محور خيرسون
رصد مقاتلات "إف-16" على محور خيرسون
سبوتنيك عربي
أكد بافيل فيليبشوك، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أنه تم رصد مقاتلات من طراز "إف-16" في اتجاه خيرسون. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T12:10+0000
2024-08-08T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103538/42/1035384291_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_c9e4cd6b4060a049205068bb3569ead4.jpg
وقال فيليبشوك: "منذ أمس، تحلق طائرات "إف-16" فوق منطقتنا".وتابع: "أنا متأكد من أن هذه الطائرات لها عمر البعوض".أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وصول طائرة "إف-16" إلى أوكرانيا يوم الأحد الماضي.بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانياوفي اليوم السابق، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن أول عشر طائرات مقاتلة أمريكية من أصل 79 قد تم تسليمها إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام إلى أن ذلك حدث بعد عام من موافقة إدارة جو بايدن على نقلهم إلى نظام كييف.وفي 10 يوليو/ تموز، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن واشنطن وحلفاءها بدأوا في إرسال مقاتلات أمريكية إلى كييف. ثم أشار إلى أن هذه الطائرات ستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.
https://sarabic.ae/20240807/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-دور-طائرات-إف-16-المنقولة-إلى-أوكرانيا--1091521578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103538/42/1035384291_125:0:2125:1500_1920x0_80_0_0_217ae6b95999161f3a0d2ab747b717f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

رصد مقاتلات "إف-16" على محور خيرسون

12:10 GMT 08.08.2024
© U.S. Air Force photo by Christopher Okulaإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
تابعنا عبر
أكد بافيل فيليبشوك، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أنه تم رصد مقاتلات من طراز "إف-16" في اتجاه خيرسون.
وقال فيليبشوك: "منذ أمس، تحلق طائرات "إف-16" فوق منطقتنا".

وأعرب عن ثقته في أنه "سيتم إسقاطهم وتدميرهم جميعا قريبا، وأنا متأكد من أنهم جميعًا سيصبحون معروضات على تل بوكلونايا في موسكو".

وتابع: "أنا متأكد من أن هذه الطائرات لها عمر البعوض".
أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وصول طائرة "إف-16" إلى أوكرانيا يوم الأحد الماضي.

بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانيا
وفي اليوم السابق، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن أول عشر طائرات مقاتلة أمريكية من أصل 79 قد تم تسليمها إلى أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام إلى أن ذلك حدث بعد عام من موافقة إدارة جو بايدن على نقلهم إلى نظام كييف.
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي يتحدث عن دور طائرات "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا
أمس, 17:07 GMT
وفي 10 يوليو/ تموز، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن واشنطن وحلفاءها بدأوا في إرسال مقاتلات أمريكية إلى كييف. ثم أشار إلى أن هذه الطائرات ستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.

من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала