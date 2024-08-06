https://sarabic.ae/20240806/بصواريخ-خارقة-أو-بـسو-35-خيارات-روسية-لتدمير-إف-16-في-أوكرانيا-1091466001.html

بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانيا

بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

اقترن حصول أوكرانيا على مقاتلات "إف - 16 إس" الأمريكية بتقارير تتحدث عن مصيرها وهل ستمثل إضافة لقدرات كييف العسكرية، أم سيحولها الجيش الروسي إلى حطام ويرسلها... 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T10:15+0000

2024-08-06T10:15+0000

2024-08-06T10:15+0000

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ونشرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تقريرا، أمس الاثنين، يقول إن روسيا ستحول "إف - 16" إلى رماد وستجعل ذلك وسيلة لتقوية صورتها أمام العالم باعتبار أن هذه الطائرة واحدة من الأسلحة التي تستخدمها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو".وبحسب التقرير، فإن خيارات روسيا لتدمير "إف - 16" متعددة، وأبرزها استخدام صواريخ بعيدة المدى لقصفها داخل قواعدها، أو تتولى مقاتلات "سو - 35" هذه المهمة اعتمادا على راداراتها وأسلحتها المتطورة.ولأن روسيا تمتلك شبكة دفاع جوي فائقة القوة، فإنه من المستبعد أن تسعى أوكرانيا لاستخدام "إف - 16" في مهام دعم قواتها على جبهات القتال، على أن يكون البديل المتاح حاليا هو استخدامها لدعم مهام الدفاع الجوي.وتحدث التقرير عن نقطة ضعف أخرى لـ"إف - 16" تتعلق بالطيارين الأوكرانيين المكلفين بقيادتها، مشيرا إلى أن فترة تدريبهم لم تتجاوز 9 أشهر مقارنة بفترات التدريب التي يتلقاها الطيارون الغربيون وهي 3 سنوات.أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت هجوما على مطار عسكري أوكراني مخصص لمقاتلات "إف-16" الأمريكية الصنع، التي استقبلتها أوكرانيا، في مقاطعة نيكولاييف.وأضاف ليبيديف لـ"سبوتنيك": "كان هناك رعد قوي من اتجاه مارتينوفكا... حدث انفجار ثانوي آخر دوري، وتبين أنهم أصابوا الهدف الآن".ووفقا له، فإنه تم إعداد مارتينوفكا كمطار عسكري لطائرات "إف-16"، حيث توجد هناك صواريخ للطائرات المقاتلة وطيارون، بما في ذلك الأجانب.وتنتمي مقاتلات "إف - 16" الأمريكية إلى الجيل الـ4 من المقاتلات الحربية، وهي مقاتلة متعددة المهام يستخدمها الجيش الأمريكي وعدد من جيوش العالم.ولا يكاد يمر عام إلا ويتم تسجيل حوادث لمقاتلات "إف - 16" سواء التابعة للجيش الأمريكي أو لحلفاء أمريكا الذين يستخدمون تلك الطائرة، وفقدت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الطائرات من هذا النوع خلال السنوات الماضية.

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سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا