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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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أمساليوم
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/بصواريخ-خارقة-أو-بـسو-35-خيارات-روسية-لتدمير-إف-16-في-أوكرانيا-1091466001.html
بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانيا
بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اقترن حصول أوكرانيا على مقاتلات "إف - 16 إس" الأمريكية بتقارير تتحدث عن مصيرها وهل ستمثل إضافة لقدرات كييف العسكرية، أم سيحولها الجيش الروسي إلى حطام ويرسلها... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T10:15+0000
2024-08-06T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونشرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تقريرا، أمس الاثنين، يقول إن روسيا ستحول "إف - 16" إلى رماد وستجعل ذلك وسيلة لتقوية صورتها أمام العالم باعتبار أن هذه الطائرة واحدة من الأسلحة التي تستخدمها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو".وبحسب التقرير، فإن خيارات روسيا لتدمير "إف - 16" متعددة، وأبرزها استخدام صواريخ بعيدة المدى لقصفها داخل قواعدها، أو تتولى مقاتلات "سو - 35" هذه المهمة اعتمادا على راداراتها وأسلحتها المتطورة.ولأن روسيا تمتلك شبكة دفاع جوي فائقة القوة، فإنه من المستبعد أن تسعى أوكرانيا لاستخدام "إف - 16" في مهام دعم قواتها على جبهات القتال، على أن يكون البديل المتاح حاليا هو استخدامها لدعم مهام الدفاع الجوي.وتحدث التقرير عن نقطة ضعف أخرى لـ"إف - 16" تتعلق بالطيارين الأوكرانيين المكلفين بقيادتها، مشيرا إلى أن فترة تدريبهم لم تتجاوز 9 أشهر مقارنة بفترات التدريب التي يتلقاها الطيارون الغربيون وهي 3 سنوات.أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت هجوما على مطار عسكري أوكراني مخصص لمقاتلات "إف-16" الأمريكية الصنع، التي استقبلتها أوكرانيا، في مقاطعة نيكولاييف.وأضاف ليبيديف لـ"سبوتنيك": "كان هناك رعد قوي من اتجاه مارتينوفكا... حدث انفجار ثانوي آخر دوري، وتبين أنهم أصابوا الهدف الآن".ووفقا له، فإنه تم إعداد مارتينوفكا كمطار عسكري لطائرات "إف-16"، حيث توجد هناك صواريخ للطائرات المقاتلة وطيارون، بما في ذلك الأجانب.وتنتمي مقاتلات "إف - 16" الأمريكية إلى الجيل الـ4 من المقاتلات الحربية، وهي مقاتلة متعددة المهام يستخدمها الجيش الأمريكي وعدد من جيوش العالم.ولا يكاد يمر عام إلا ويتم تسجيل حوادث لمقاتلات "إف - 16" سواء التابعة للجيش الأمريكي أو لحلفاء أمريكا الذين يستخدمون تلك الطائرة، وفقدت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الطائرات من هذا النوع خلال السنوات الماضية.
https://sarabic.ae/20231211/بعد-تحطم-إحداها-في-كوريا-الجنوبية-ما-هي-أبرز-حوادث-مقاتلات-إف---16-الأمريكية-1083986377.html
https://sarabic.ae/20240805/مصدر-استهداف-مطار-نيكولاييف-العسكري-الذي-ستصل-إليه-مقاتلات-إف-16--1091443757.html
https://sarabic.ae/20221004/تتجاوز-2500-كيلومتر-في-الساعة-6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068610725.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانيا

10:15 GMT 06.08.2024
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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اقترن حصول أوكرانيا على مقاتلات "إف - 16 إس" الأمريكية بتقارير تتحدث عن مصيرها وهل ستمثل إضافة لقدرات كييف العسكرية، أم سيحولها الجيش الروسي إلى حطام ويرسلها إلى ساحات عرض الأسلحة الغربية التي تم تدميرها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ونشرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تقريرا، أمس الاثنين، يقول إن روسيا ستحول "إف - 16" إلى رماد وستجعل ذلك وسيلة لتقوية صورتها أمام العالم باعتبار أن هذه الطائرة واحدة من الأسلحة التي تستخدمها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
بعد تحطم إحداها في كوريا الجنوبية... ما هي أبرز حوادث مقاتلات "إف-16" الأمريكية؟
11 ديسمبر 2023, 15:02 GMT
وبحسب التقرير، فإن خيارات روسيا لتدمير "إف - 16" متعددة، وأبرزها استخدام صواريخ بعيدة المدى لقصفها داخل قواعدها، أو تتولى مقاتلات "سو - 35" هذه المهمة اعتمادا على راداراتها وأسلحتها المتطورة.
ولأن روسيا تمتلك شبكة دفاع جوي فائقة القوة، فإنه من المستبعد أن تسعى أوكرانيا لاستخدام "إف - 16" في مهام دعم قواتها على جبهات القتال، على أن يكون البديل المتاح حاليا هو استخدامها لدعم مهام الدفاع الجوي.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: استهداف مطار نيكولاييف العسكري الأوكراني الذي ستصل إليه مقاتلات "إف-16"
أمس, 14:41 GMT
وتحدث التقرير عن نقطة ضعف أخرى لـ"إف - 16" تتعلق بالطيارين الأوكرانيين المكلفين بقيادتها، مشيرا إلى أن فترة تدريبهم لم تتجاوز 9 أشهر مقارنة بفترات التدريب التي يتلقاها الطيارون الغربيون وهي 3 سنوات.
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت هجوما على مطار عسكري أوكراني مخصص لمقاتلات "إف-16" الأمريكية الصنع، التي استقبلتها أوكرانيا، في مقاطعة نيكولاييف.
وأضاف ليبيديف لـ"سبوتنيك": "كان هناك رعد قوي من اتجاه مارتينوفكا... حدث انفجار ثانوي آخر دوري، وتبين أنهم أصابوا الهدف الآن".
المقاتلة سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
تتجاوز 2500 كيلومتر في الساعة… 6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
4 أكتوبر 2022, 15:40 GMT
ووفقا له، فإنه تم إعداد مارتينوفكا كمطار عسكري لطائرات "إف-16"، حيث توجد هناك صواريخ للطائرات المقاتلة وطيارون، بما في ذلك الأجانب.
وتنتمي مقاتلات "إف - 16" الأمريكية إلى الجيل الـ4 من المقاتلات الحربية، وهي مقاتلة متعددة المهام يستخدمها الجيش الأمريكي وعدد من جيوش العالم.
ولا يكاد يمر عام إلا ويتم تسجيل حوادث لمقاتلات "إف - 16" سواء التابعة للجيش الأمريكي أو لحلفاء أمريكا الذين يستخدمون تلك الطائرة، وفقدت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الطائرات من هذا النوع خلال السنوات الماضية.
© Sputnik6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
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