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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240807/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-دور-طائرات-إف-16-المنقولة-إلى-أوكرانيا--1091521578.html
خبير أمريكي يتحدث عن دور طائرات "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا
خبير أمريكي يتحدث عن دور طائرات "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير العسكري الأمريكي، مارك سليبودا، بأن نقل مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا لن يؤثر على سير المعارك. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T17:07+0000
2024-08-07T17:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سليبودا خلال مقابلة: "رغم كل المتاعب والتكاليف، فإن طائرات "إف-16" هذه هي مجرد لفتة سياسية أكثر من كونها "سلاحًا عجيبًا" عسكريًا خطيرًا من شأنه أن يغير مسار الصراع".وأوضح سليبودا أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون حذرة للغاية فيما يتعلق باستخدام طائرات "إف-16" نظرًا لوجود خطر كبير من تدمير المقاتلات في حالة تصادم مع الدفاع الجوي المتفوق للقوات الروسية.وقال سليبودا: "لقد سمعنا المسؤولين يقولون مرات عديدة أن طائرات "إف-16" هذه لن تغير قواعد اللعبة، ويتمثل الدور الرئيسي للطائرة "إف-16" في التربص في غرب أوكرانيا، بعيداً عن الخطوط الأمامية، وبعيداً عن الدفاع الجوي الروسي المتفوق والقوات الجوية الأكثر تقدماً".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الدفعة الأولى "الصغيرة" من مقاتلات "إف-16" الأمريكية التي نقلتها دول الناتو وصلت إلى أوكرانيا.من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.صحيفة أمريكية تكشف عن صواريخ روسية تشكل تهديدا خطيرا لمقاتلات "إف-16"بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يرسلون دفعة من طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240806/بصواريخ-خارقة-أو-بـسو-35-خيارات-روسية-لتدمير-إف-16-في-أوكرانيا-1091466001.html
https://sarabic.ae/20240801/الكرملين-تسليم-طائرات-إف-16-إلى-كييف-لن-يؤثر-بشكل-كبير-على-ديناميكيات-الأحداث-على-الجبهة---1091313997.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير أمريكي يتحدث عن دور طائرات "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا

17:07 GMT 07.08.2024
© U.S. Air Force photo by Christopher Okulaإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
تابعنا عبر
أفاد الخبير العسكري الأمريكي، مارك سليبودا، بأن نقل مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا لن يؤثر على سير المعارك.
وقال سليبودا خلال مقابلة: "رغم كل المتاعب والتكاليف، فإن طائرات "إف-16" هذه هي مجرد لفتة سياسية أكثر من كونها "سلاحًا عجيبًا" عسكريًا خطيرًا من شأنه أن يغير مسار الصراع".

وتابع سليبودا: "ربما لهذا السبب كان رد فعل الكثيرين ضعيفًا إلى حد ما على هذا، بينما يبذل زيلينسكي كل ما في وسعه لإعادة انتباه العالم إلى نفسه".

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أمس, 10:15 GMT
وأوضح سليبودا أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون حذرة للغاية فيما يتعلق باستخدام طائرات "إف-16" نظرًا لوجود خطر كبير من تدمير المقاتلات في حالة تصادم مع الدفاع الجوي المتفوق للقوات الروسية.
وقال سليبودا: "لقد سمعنا المسؤولين يقولون مرات عديدة أن طائرات "إف-16" هذه لن تغير قواعد اللعبة، ويتمثل الدور الرئيسي للطائرة "إف-16" في التربص في غرب أوكرانيا، بعيداً عن الخطوط الأمامية، وبعيداً عن الدفاع الجوي الروسي المتفوق والقوات الجوية الأكثر تقدماً".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الدفعة الأولى "الصغيرة" من مقاتلات "إف-16" الأمريكية التي نقلتها دول الناتو وصلت إلى أوكرانيا.
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من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.
صحيفة أمريكية تكشف عن صواريخ روسية تشكل تهديدا خطيرا لمقاتلات "إف-16"
بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يرسلون دفعة من طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
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