https://sarabic.ae/20240807/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-دور-طائرات-إف-16-المنقولة-إلى-أوكرانيا--1091521578.html

خبير أمريكي يتحدث عن دور طائرات "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا

خبير أمريكي يتحدث عن دور طائرات "إف-16" المنقولة إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير العسكري الأمريكي، مارك سليبودا، بأن نقل مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا لن يؤثر على سير المعارك. 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T17:07+0000

2024-08-07T17:07+0000

2024-08-07T17:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال سليبودا خلال مقابلة: "رغم كل المتاعب والتكاليف، فإن طائرات "إف-16" هذه هي مجرد لفتة سياسية أكثر من كونها "سلاحًا عجيبًا" عسكريًا خطيرًا من شأنه أن يغير مسار الصراع".وأوضح سليبودا أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون حذرة للغاية فيما يتعلق باستخدام طائرات "إف-16" نظرًا لوجود خطر كبير من تدمير المقاتلات في حالة تصادم مع الدفاع الجوي المتفوق للقوات الروسية.وقال سليبودا: "لقد سمعنا المسؤولين يقولون مرات عديدة أن طائرات "إف-16" هذه لن تغير قواعد اللعبة، ويتمثل الدور الرئيسي للطائرة "إف-16" في التربص في غرب أوكرانيا، بعيداً عن الخطوط الأمامية، وبعيداً عن الدفاع الجوي الروسي المتفوق والقوات الجوية الأكثر تقدماً".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الدفعة الأولى "الصغيرة" من مقاتلات "إف-16" الأمريكية التي نقلتها دول الناتو وصلت إلى أوكرانيا.من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.صحيفة أمريكية تكشف عن صواريخ روسية تشكل تهديدا خطيرا لمقاتلات "إف-16"بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يرسلون دفعة من طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

https://sarabic.ae/20240806/بصواريخ-خارقة-أو-بـسو-35-خيارات-روسية-لتدمير-إف-16-في-أوكرانيا-1091466001.html

https://sarabic.ae/20240801/الكرملين-تسليم-طائرات-إف-16-إلى-كييف-لن-يؤثر-بشكل-كبير-على-ديناميكيات-الأحداث-على-الجبهة---1091313997.html

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