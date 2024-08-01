https://sarabic.ae/20240801/الكرملين-تسليم-طائرات-إف-16-إلى-كييف-لن-يؤثر-بشكل-كبير-على-ديناميكيات-الأحداث-على-الجبهة---1091313997.html
الكرملين: تسليم طائرات "إف-16" إلى كييف لن يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات الأحداث على الجبهة
الكرملين: تسليم طائرات "إف-16" إلى كييف لن يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات الأحداث على الجبهة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تسليم طائرات "إف-16" إلى كييف لن يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات الأحداث على الجبهة، وسيتم إسقاط... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T10:25+0000
2024-08-01T10:25+0000
2024-08-01T10:25+0000
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مقاتلات إف 16
طائرات إف 16
الجيش الروسي
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قال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين ما إذا كان الكرملين يتوقع أن يؤثر توريد الطائرات المقاتلة "إف-16" على توازن القوى: "ستظهر هذه الطائرات، وسيتناقص عددها تدريجيا، وسيتم إسقاطها وتدميرها، لكن بالطبع، لن يكون لعمليات التسليم هذه أي تأثير كبير على ديناميكيات تطورات الأحداث على الجبهة".وعندما سُئل بيسكوف عما إذا كانت روسيا ستعرض مكافأة لتدمير طائرات "إف-16"، أجاب بيسكوف: "لقد تم بالفعل عرض المكافآت، إذا لم أكن مخطئا".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الدفعة الأولى "الصغيرة" من مقاتلات "إف-16" الأمريكية التي نقلتها دول الناتو وصلت إلى أوكرانيا. من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.صحيفة أمريكية تكشف عن صواريخ روسية تشكل تهديدا خطيرا لمقاتلات "إف-16"بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يرسلون دفعة من طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240731/تقرير-وصول-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-1091295340.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, الناتو, مقاتلات إف 16, طائرات إف 16, الجيش الروسي
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, الناتو, مقاتلات إف 16, طائرات إف 16, الجيش الروسي
الكرملين: تسليم طائرات "إف-16" إلى كييف لن يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات الأحداث على الجبهة
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تسليم طائرات "إف-16" إلى كييف لن يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات الأحداث على الجبهة، وسيتم إسقاط الطائرات وتدميرها.
قال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين ما إذا كان الكرملين يتوقع أن يؤثر توريد الطائرات المقاتلة "إف-16" على توازن القوى: "ستظهر هذه الطائرات، وسيتناقص عددها تدريجيا، وسيتم إسقاطها وتدميرها، لكن بالطبع، لن يكون لعمليات التسليم هذه أي تأثير كبير على ديناميكيات تطورات الأحداث على الجبهة".
وأضاف بيسكوف: "لا يوجد دواء سحري هنا، ولا يوجد علاج، لن يكون لدى القوات المسلحة لنظام كييف أي علاج سحري، وعليهم أن يدركوا ذلك".
وعندما سُئل بيسكوف عما إذا كانت روسيا ستعرض مكافأة لتدمير طائرات "إف-16"،
أجاب بيسكوف: "لقد تم بالفعل عرض المكافآت، إذا لم أكن مخطئا".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الدفعة الأولى "الصغيرة" من مقاتلات "إف-16" الأمريكية
التي نقلتها دول الناتو وصلت إلى أوكرانيا.
من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا
مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ظهور مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.