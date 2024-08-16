https://sarabic.ae/20240816/مروحيات-روسية-تصطاد-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-عرض-البحر-الأسود-فيديو-1091808856.html
مروحيات روسية "تصطاد" زوارق مسيرة أوكرانية في عرض البحر الأسود... فيديو
مروحيات روسية "تصطاد" زوارق مسيرة أوكرانية في عرض البحر الأسود... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن المروحيات الروسية دمرت 5 زوارق بحرية أوكرانية مسيرة في البحر الأسود. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T10:19+0000
2024-08-16T10:19+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمرت مروحيات "مي-8" و"كا-29" التابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود، 5 زوارق مسيرة في البحر الأسود، كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".وأبلغت وزارة الدفاع عن تدمير مسيرتين بحريتين، خلال الليلة الماضية، واعتراض 5 طائرات مسيرة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية من خلالها لضرب أهداف على الأراضي الروسية.ويحاول نظام كييف باستمرار مهاجمة سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، بالصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى أهداف أخرى في جمهورية القرم، وتقوم أنظمة الدفاع الجوي الروسية بصد معظم هذه الهجمات.مقاتلات روسية تسقط طائرتي "ميغ-29" أوكرانيتينمصدر: استهداف مطار نيكولاييف العسكري الأوكراني الذي ستصل إليه مقاتلات "إف-16"
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مروحيات روسية "تصطاد" زوارق مسيرة أوكرانية في عرض البحر الأسود... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن المروحيات الروسية دمرت 5 زوارق بحرية أوكرانية مسيرة في البحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمرت مروحيات "مي-8" و"كا-29" التابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود، 5 زوارق مسيرة في البحر الأسود، كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".
وأبلغت وزارة الدفاع عن تدمير مسيرتين بحريتين، خلال الليلة الماضية، واعتراض 5 طائرات مسيرة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية
من خلالها لضرب أهداف على الأراضي الروسية.
ويحاول نظام كييف باستمرار مهاجمة سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود،
بالصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى أهداف أخرى في جمهورية القرم، وتقوم أنظمة الدفاع الجوي الروسية بصد معظم هذه الهجمات.