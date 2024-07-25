روسيا: الناتو يظهر في قمته الأخيرة خططا لتكثيف المواجهة في البحر الأسود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي سابق: لقاء بوتين والأسد هو لقاء المستقبل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240725/الناتو-يظهر-في-قمته-الأخيرة-خططا-لتكثيف-المواجهة-في-البحر-الأسود-1091126614.html
روسيا: الناتو يظهر في قمته الأخيرة خططا لتكثيف المواجهة في البحر الأسود
روسيا: الناتو يظهر في قمته الأخيرة خططا لتكثيف المواجهة في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، المسؤول عن شؤون السياسة البحرية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن الناتو أظهر في قمة واشنطن خططًا لزيادة وجوده العسكري وتكثيف... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T14:42+0000
2024-07-25T15:14+0000
العالم
روسيا
الناتو
أخبار الصناعات البحرية الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080114512_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_117287e756b8d19b6c2783ebea1be588.jpg
جاء هذا الإعلان في مقابلة لباتروشيف مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، وقال باتروشيف: "بعد أن أعلن الناتو في قمته الأخيرة عن نيته للحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأسود، أظهر التكتل المناهض لروسيا بالفعل خططه الطموحة لتعزيز وجوده العسكري في هذه المنطقة وتكثيف المواجهة".وأكد باتروشيف أن "الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مراكز لوجستية لتسريع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وكذلك نشر أسلحة حديثة بعيدة المدى، في دول حوض البحر الأسود".وأضاف باتروشيف أن عدد التدريبات الثنائية بين البحرية اليابانية وأساطيل الناتو والحلفاء العسكريين الآخرين لواشنطن زاد 30 مرة في عام 2024، مقارنة بالعام الماضي.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نشاط الطائرات الأمريكية المسيرة الاستراتيجية يتزايد فوق البحر الأسود، حيث تقوم بعمليات استطلاع وتحديد الأهداف، مشيرةً إلى أن ذلك يورط الولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع الأوكراني.من جهته، أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أنه أصدر تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، باتخاذ إجراءات الرد السريع على الاستفزازات.بداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسيةمصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا لإصلاح السفن الأوكرانية في أوديسا
https://sarabic.ae/20240629/خبير-بريطاني-الناتو-يشعر-بالقلق-من-التحرك-الروسي-في-البحر-الأسود-1090309135.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080114512_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c11ee11ea0db48f484edaafd9afd74d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الناتو, أخبار الصناعات البحرية الروسية
العالم, روسيا, الناتو, أخبار الصناعات البحرية الروسية

روسيا: الناتو يظهر في قمته الأخيرة خططا لتكثيف المواجهة في البحر الأسود

14:42 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 15:14 GMT 25.07.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالأسطول الروسي
الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مساعد الرئيس الروسي، المسؤول عن شؤون السياسة البحرية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن الناتو أظهر في قمة واشنطن خططًا لزيادة وجوده العسكري وتكثيف المواجهة في البحر الأسود.
جاء هذا الإعلان في مقابلة لباتروشيف مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، وقال باتروشيف: "بعد أن أعلن الناتو في قمته الأخيرة عن نيته للحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأسود، أظهر التكتل المناهض لروسيا بالفعل خططه الطموحة لتعزيز وجوده العسكري في هذه المنطقة وتكثيف المواجهة".
وأكد باتروشيف أن "الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مراكز لوجستية لتسريع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وكذلك نشر أسلحة حديثة بعيدة المدى، في دول حوض البحر الأسود".
وأشار باتروشيف إلى أنه "تحت ستار ضمان الأمن في البحر الأسود، قام الحلف بإغراقه (البحر الأسود) بأسلحة تشكل خطرا على روسيا ودول المنطقة على حد سواء".
طائرة استطلاع أورلان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
خبير بريطاني: الناتو يشعر بالقلق من التحرك الروسي في البحر الأسود
29 يونيو, 14:56 GMT
وأضاف باتروشيف أن عدد التدريبات الثنائية بين البحرية اليابانية وأساطيل الناتو والحلفاء العسكريين الآخرين لواشنطن زاد 30 مرة في عام 2024، مقارنة بالعام الماضي.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نشاط الطائرات الأمريكية المسيرة الاستراتيجية يتزايد فوق البحر الأسود، حيث تقوم بعمليات استطلاع وتحديد الأهداف، مشيرةً إلى أن ذلك يورط الولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع الأوكراني.
من جهته، أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أنه أصدر تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، باتخاذ إجراءات الرد السريع على الاستفزازات.
بداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا لإصلاح السفن الأوكرانية في أوديسا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستخدم سلاحا جديدا للتصدي للطائرات الإسرائيلية06:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала