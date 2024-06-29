https://sarabic.ae/20240629/خبير-بريطاني-الناتو-يشعر-بالقلق-من-التحرك-الروسي-في-البحر-الأسود-1090309135.html
خبير بريطاني: الناتو يشعر بالقلق من التحرك الروسي في البحر الأسود
خبير بريطاني: الناتو يشعر بالقلق من التحرك الروسي في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن دول الناتو تخشى من أن تتخذ روسيا إجراءات ضد الطائرات من دون طيار التابعة للدول الغربية في البحر الأسود بعد الهجوم... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T14:56+0000
2024-06-29T14:56+0000
2024-06-29T14:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058938833_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_dda628ecf672651aab02b50901ea46f4.jpg
وقال على موقع "يوتيوب": "تشعر دول حلف شمال الأطلسي بقلق متزايد من أن روسيا قد تبدأ في إسقاط طائرات من دون طيار تابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود".وأردف، قائلا: "الروس يتمتعون بلا شك بالتفوق الجوي. الوضع هنا أصبح خطيرًا بشكل متزايد".وأكدت الدفاع أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أصدر تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، باتخاذ إجراءات الرد السريع على الاستفزازات".وتم تنفيذ هجوم صاروخي إرهابي متعمد على مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، في 23 يونيو/حزيران الجاري، الساعة 12.15 بتوقيت موسكو، بواسطة 5 صواريخ تكتيكية تشغيلية أمريكية من طراز "أتاكمز" مزودة برؤوس حربية عنقودية.
https://sarabic.ae/20240629/مي-28-روسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1090308464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058938833_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_0b4017c96fe5bf873a49a6f5886a69e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير بريطاني: الناتو يشعر بالقلق من التحرك الروسي في البحر الأسود
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن دول الناتو تخشى من أن تتخذ روسيا إجراءات ضد الطائرات من دون طيار التابعة للدول الغربية في البحر الأسود بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في سيفاستوبول.
وقال على موقع "يوتيوب": "تشعر دول حلف شمال الأطلسي بقلق متزايد من أن روسيا قد تبدأ في إسقاط طائرات من دون طيار تابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود".
وأوضح أنه لن تتمكن الطائرات الغربية من دون طيار من تنفيذ عمليات في المنطقة دون عوائق في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، يتزايد خطر الاشتباكات بين الطائرات الغربية والروسية فوق البحر الأسود، بحسب قوله.
وأردف، قائلا: "الروس يتمتعون بلا شك بالتفوق الجوي. الوضع هنا أصبح خطيرًا بشكل متزايد".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نشاط الطائرات الأمريكية المسيرة الاستراتيجية، يتزايد فوق البحر الأسود، حيث تقوم بعمليات استطلاع وتحديد الأهداف، مشيرة إلى أن ذلك يورط الولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع الأوكراني.
وأكدت الدفاع أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أصدر تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية
، باتخاذ إجراءات الرد السريع على الاستفزازات".
وتم تنفيذ هجوم صاروخي إرهابي متعمد على مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية،
في 23 يونيو/حزيران الجاري، الساعة 12.15 بتوقيت موسكو، بواسطة 5 صواريخ تكتيكية تشغيلية أمريكية من طراز "أتاكمز" مزودة برؤوس حربية عنقودية.