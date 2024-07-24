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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240724/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-مصنعا-لإصلاح-السفن-الأوكرانية-في-أوديسا-1091079066.html
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا لإصلاح السفن الأوكرانية في أوديسا
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا لإصلاح السفن الأوكرانية في أوديسا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في مصنع لإصلاح السفن في مرفأ مدينة إسماعيل الواقعة في مقاطعة أوديسا. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T08:01+0000
2024-07-24T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "وقع انفجار في مصنع لإصلاح السفن في مرفأ مدينة إسماعيل في مقاطعة أوديسا، حيث كان يتم إصلاح 3 زوارق عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أن الانفجار كان ضخما وسمع دويه في أرجاء المنطقة.وتابع ليبيديف: "الانفجار حصل بعد عملية استهداف لمصنع لإصلاح السفن في المرفأ"، لافتا إلى أن حالة السفن مجهولة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةمقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس
https://sarabic.ae/20240723/مصدر-القوات-الروسية-تضرب-مدرجات-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-في-مطار-فوزنيسينسك-بمقاطعة-نيكولاييف-1091066948.html
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مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا لإصلاح السفن الأوكرانية في أوديسا

08:01 GMT 24.07.2024
© Sputnik . Denis Petrov / الانتقال إلى بنك الصورميناء أوديسا
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Denis Petrov
/
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تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في مصنع لإصلاح السفن في مرفأ مدينة إسماعيل الواقعة في مقاطعة أوديسا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "وقع انفجار في مصنع لإصلاح السفن في مرفأ مدينة إسماعيل في مقاطعة أوديسا، حيث كان يتم إصلاح 3 زوارق عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أن الانفجار كان ضخما وسمع دويه في أرجاء المنطقة.
وتابع ليبيديف: "الانفجار حصل بعد عملية استهداف لمصنع لإصلاح السفن في المرفأ"، لافتا إلى أن حالة السفن مجهولة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية تضرب مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولاييف
أمس, 16:20 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدة
مقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس
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