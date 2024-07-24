https://sarabic.ae/20240724/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-مصنعا-لإصلاح-السفن-الأوكرانية-في-أوديسا-1091079066.html
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا لإصلاح السفن الأوكرانية في أوديسا
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا لإصلاح السفن الأوكرانية في أوديسا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في مصنع لإصلاح السفن في مرفأ مدينة إسماعيل الواقعة في مقاطعة أوديسا. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T08:01+0000
2024-07-24T08:01+0000
2024-07-24T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "وقع انفجار في مصنع لإصلاح السفن في مرفأ مدينة إسماعيل في مقاطعة أوديسا، حيث كان يتم إصلاح 3 زوارق عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أن الانفجار كان ضخما وسمع دويه في أرجاء المنطقة.وتابع ليبيديف: "الانفجار حصل بعد عملية استهداف لمصنع لإصلاح السفن في المرفأ"، لافتا إلى أن حالة السفن مجهولة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةمقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس
https://sarabic.ae/20240723/مصدر-القوات-الروسية-تضرب-مدرجات-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-في-مطار-فوزنيسينسك-بمقاطعة-نيكولاييف-1091066948.html
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روسيا
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا لإصلاح السفن الأوكرانية في أوديسا
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في مصنع لإصلاح السفن في مرفأ مدينة إسماعيل الواقعة في مقاطعة أوديسا.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "وقع انفجار في مصنع لإصلاح السفن في مرفأ مدينة إسماعيل في مقاطعة أوديسا، حيث كان يتم إصلاح 3 زوارق عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أن الانفجار كان ضخما وسمع دويه في أرجاء المنطقة.
وتابع ليبيديف: "الانفجار حصل بعد عملية استهداف لمصنع لإصلاح السفن في المرفأ"، لافتا إلى أن حالة السفن مجهولة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.