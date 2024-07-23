مصدر: القوات الروسية تضرب مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولاييف

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البرنامج الصباحي
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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
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60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
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60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
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هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240723/مصدر-القوات-الروسية-تضرب-مدرجات-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-في-مطار-فوزنيسينسك-بمقاطعة-نيكولاييف-1091066948.html
مصدر: القوات الروسية تضرب مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولاييف
مصدر: القوات الروسية تضرب مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولاييف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك في... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T16:20+0000
2024-07-23T16:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة نحو مطار مارتينوفسكي، في الآونة الأخيرة، يتم الإبلاغ كل يوم تقريبًا من فوزنيسنسك عن مناوبة طائرة واحدة على الأقل في المطار، وهناك أيضًا العديد من الطائرات الصغيرة، التي يتدرب الطيارون الأوكرانيون عليها".وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية في تسع مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك نيكولاييف، وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجار في مطار فوزنيسينسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةمقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس
https://sarabic.ae/20240723/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-محطة-رادار-وورشة-لإنتاج-المسيرات-الأوكرانية-------1091050405.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مصدر: القوات الروسية تضرب مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولاييف

16:20 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Иван Родионов
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أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة نحو مطار مارتينوفسكي، في الآونة الأخيرة، يتم الإبلاغ كل يوم تقريبًا من فوزنيسنسك عن مناوبة طائرة واحدة على الأقل في المطار، وهناك أيضًا العديد من الطائرات الصغيرة، التي يتدرب الطيارون الأوكرانيون عليها".
وأوضح ليبيديف أن عشرات من الأفراد العسكريين المعبأين من القوات المسلحة الأوكرانية، الذين سبق لهم التعامل مع الطيران بطريقة أو بأخرى، يخضعون لإعادة التدريب في هذا المطار.
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
10:13 GMT
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية في تسع مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك نيكولاييف، وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجار في مطار فوزنيسينسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدة
مقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة15:57 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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