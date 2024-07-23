https://sarabic.ae/20240723/مصدر-القوات-الروسية-تضرب-مدرجات-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-في-مطار-فوزنيسينسك-بمقاطعة-نيكولاييف-1091066948.html

مصدر: القوات الروسية تضرب مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولاييف

مصدر: القوات الروسية تضرب مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولاييف

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك في... 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T16:20+0000

2024-07-23T16:20+0000

2024-07-23T16:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة نحو مطار مارتينوفسكي، في الآونة الأخيرة، يتم الإبلاغ كل يوم تقريبًا من فوزنيسنسك عن مناوبة طائرة واحدة على الأقل في المطار، وهناك أيضًا العديد من الطائرات الصغيرة، التي يتدرب الطيارون الأوكرانيون عليها".وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية في تسع مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك نيكولاييف، وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجار في مطار فوزنيسينسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةمقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس

https://sarabic.ae/20240723/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-محطة-رادار-وورشة-لإنتاج-المسيرات-الأوكرانية-------1091050405.html

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