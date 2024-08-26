https://sarabic.ae/20240826/الجيش-الروسي-يشن-هجمات-على-منشآت-الصناعة-الدفاعية-في-أوكرانيا-1092096614.html
الجيش الروسي يشن هجمات على منشآت الصناعة الدفاعية في أوكرانيا
الجيش الروسي يشن هجمات على منشآت الصناعة الدفاعية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، أنه نحو عشرات الانفجارات هزت كييف وضواحيها صباح اليوم. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T06:41+0000
2024-08-26T06:41+0000
2024-08-26T07:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب بالفعل إحصاء العدد (الاتفجارات" في كييف، لكن هناك حوالي عشرة، بما في ذلك ضواحي المدينة".ووفقا له فإن الكهرباء انقطعت عن مدينة ايفانو فرانكيفسك بأكملها تقريبًا في أوكرانيا، وتم إغلاق جزء من المدينة من قبل الجيش.ووفقا له، فإنه تم تنفيذ ضربات على مدينة ستري في مقاطعة لفوف، وصاحب إحداها انفجار قوي، وبعد ذلك انقطع الضوء هناك.وأضاف أنه في خملنيتسكي نفذت هجمات على الجزء الجنوبي من المدينة والمقاطعة. وأوضح أن ضربة وجهت إلى القوات المسلحة الأوكرانية في فولين.في السابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مقاطعات كييف وسومي وفينيتسا، وكذلك في أوديسا وخاركوف وكريفوي روغي ودنيبروبيتروفسك وكروبيفنيتسكي في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، بعد سلسلة من الانفجارات، انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحياء المدينة. ووفقا له، فإن هذا يرجع إلى مشاكل في شبكة الطاقة لعموم أوكرانيا.وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية.
https://sarabic.ae/20240820/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-تمركز-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-الأجانب-في-ضواحي-كييف-1091915751.html
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روسيا
الجيش الروسي يشن هجمات على منشآت الصناعة الدفاعية في أوكرانيا
06:41 GMT 26.08.2024 (تم التحديث: 07:08 GMT 26.08.2024)
أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، أنه نحو عشرات الانفجارات هزت كييف وضواحيها صباح اليوم.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب بالفعل إحصاء العدد (الاتفجارات" في كييف، لكن هناك حوالي عشرة، بما في ذلك ضواحي المدينة".
وأشار إلى أن ضربة وجهت إلى منشأة للطاقة في أوديسا. وأوضح أنه في فولين تم تنفيذ ضربة في موقع تمركز للجيش الأوكراني.
ووفقا له فإن الكهرباء انقطعت عن مدينة ايفانو فرانكيفسك بأكملها تقريبًا في أوكرانيا، وتم إغلاق جزء من المدينة من قبل الجيش.
ووفقا له، فإنه تم تنفيذ ضربات على مدينة ستري في مقاطعة لفوف، وصاحب إحداها انفجار قوي، وبعد ذلك انقطع الضوء هناك.
وأضاف أنه في خملنيتسكي نفذت هجمات على الجزء الجنوبي من المدينة والمقاطعة. وأوضح أن ضربة وجهت إلى القوات المسلحة الأوكرانية في فولين.
وأوضح أن الهجوم استهدف أيضا حظيرة للمعدات في مدينة ايفانو فرانكيفسك، ووقع الانفجار في المنطقة التي كانت القوات المسلحة الأوكرانية تخفي فيها طائرتين من طراز "إف-16".
في السابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مقاطعات كييف وسومي وفينيتسا، وكذلك في أوديسا وخاركوف وكريفوي روغي ودنيبروبيتروفسك وكروبيفنيتسكي في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، بعد سلسلة من الانفجارات، انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحياء المدينة. ووفقا له، فإن هذا يرجع إلى مشاكل في شبكة الطاقة لعموم أوكرانيا.
بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كان وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية. ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان يوميًا عن تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية.