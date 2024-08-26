https://sarabic.ae/20240826/الجيش-الروسي-يشن-هجمات-على-منشآت-الصناعة-الدفاعية-في-أوكرانيا-1092096614.html

الجيش الروسي يشن هجمات على منشآت الصناعة الدفاعية في أوكرانيا

الجيش الروسي يشن هجمات على منشآت الصناعة الدفاعية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الإثنين، أنه نحو عشرات الانفجارات هزت كييف وضواحيها صباح اليوم. 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T06:41+0000

2024-08-26T06:41+0000

2024-08-26T07:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/15/1085236491_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_9c3898e252fe109384b9edb5716d776d.jpg

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب بالفعل إحصاء العدد (الاتفجارات" في كييف، لكن هناك حوالي عشرة، بما في ذلك ضواحي المدينة".ووفقا له فإن الكهرباء انقطعت عن مدينة ايفانو فرانكيفسك بأكملها تقريبًا في أوكرانيا، وتم إغلاق جزء من المدينة من قبل الجيش.ووفقا له، فإنه تم تنفيذ ضربات على مدينة ستري في مقاطعة لفوف، وصاحب إحداها انفجار قوي، وبعد ذلك انقطع الضوء هناك.وأضاف أنه في خملنيتسكي نفذت هجمات على الجزء الجنوبي من المدينة والمقاطعة. وأوضح أن ضربة وجهت إلى القوات المسلحة الأوكرانية في فولين.في السابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مقاطعات كييف وسومي وفينيتسا، وكذلك في أوديسا وخاركوف وكريفوي روغي ودنيبروبيتروفسك وكروبيفنيتسكي في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، بعد سلسلة من الانفجارات، انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحياء المدينة. ووفقا له، فإن هذا يرجع إلى مشاكل في شبكة الطاقة لعموم أوكرانيا.وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية.

https://sarabic.ae/20240820/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-تمركز-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-الأجانب-في-ضواحي-كييف-1091915751.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا