الجيش الروسي يستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240820/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-تمركز-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-الأجانب-في-ضواحي-كييف-1091915751.html
الجيش الروسي يستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف
الجيش الروسي يستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف
سبوتنيك عربي
أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T09:26+0000
2024-08-20T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674414_0:110:2625:1587_1920x0_80_0_0_a3c61f9afe902d8e4d9f4a483d21dc87.jpg
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "حدث عدة هجمات في الليل على مواقع أنصار بانديرا والمرتزقة الأجانب". ووفقا له، فقد وقعت عدة انفجارات ليلاً في منطقة فيشغورود، إحدى ضواحي كييف.وأضاف ليبيديف: "من الصعب تحديد عدد القتلى والجرحى، ولكن بعد الغارة الأولى عند الساعة 23.00 يوم 19 أغسطس، توجهت سيارات الإسعاف نحو المعسكر. وبعد ذلك، في الساعة 2.40، كانت هناك غارة أُخرى في هذا الاتجاه. ازداد توافد رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف. وتم إجلاء بعض الأشخاص بواسطة المروحيات". ويوم أمس الإثنين، أكد ليبيديف، أنه المرتزقة الأجانب الذين استهدفتهم القوات المسلحة الروسية بضربة صاروخية في إحدى ضواحي كييف، كان من المخطط أن يتم تعيينهم لقيادة القوات المعبئة في القوات المسلحة الأوكرانية.وأشار ليبيديف إلى أن غارة استهدفت تجمع للمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240816/الجيش-الروسي-يستهدف-معدات-وأفراد-للقوات-الأوكرانية-كانت-متجهة-نحو-مقاطعة-كورسك-1091798241.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674414_181:0:2444:1697_1920x0_80_0_0_24d03fc06e15b3858c40ebbd051bf731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف

09:26 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 09:30 GMT 20.08.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "حدث عدة هجمات في الليل على مواقع أنصار بانديرا والمرتزقة الأجانب".
ووفقا له، فقد وقعت عدة انفجارات ليلاً في منطقة فيشغورود، إحدى ضواحي كييف.

وأوضح ليبيديف أنه يوجد بالقرب من المدينة، من الجانب الغربي، ساحة تدريب كبيرة، مجهزة بأهداف لإطلاق النار، ونماذج من المنازل لتدريب العمليات الهجومية. كل شيء مجهز بأحدث التقنيات، وأشار إلى أن المرتزقة الأجانب، الذين يستقبلون الأوكرانيين المعبأين تحت القيادة، يقومون بالتنسيق القتالي للوحدات موجودون هناك.

وأضاف ليبيديف: "من الصعب تحديد عدد القتلى والجرحى، ولكن بعد الغارة الأولى عند الساعة 23.00 يوم 19 أغسطس، توجهت سيارات الإسعاف نحو المعسكر. وبعد ذلك، في الساعة 2.40، كانت هناك غارة أُخرى في هذا الاتجاه. ازداد توافد رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف. وتم إجلاء بعض الأشخاص بواسطة المروحيات".
ويوم أمس الإثنين، أكد ليبيديف، أنه المرتزقة الأجانب الذين استهدفتهم القوات المسلحة الروسية بضربة صاروخية في إحدى ضواحي كييف، كان من المخطط أن يتم تعيينهم لقيادة القوات المعبئة في القوات المسلحة الأوكرانية.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف معدات وأفرادا للقوات الأوكرانية كانوا متجهين نحو مقاطعة كورسك
16 أغسطس, 07:01 GMT
وأشار ليبيديف إلى أن غارة استهدفت تجمع للمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMT - سبوتنيك عربيتغيطة مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية05:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала