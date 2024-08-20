https://sarabic.ae/20240820/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-تمركز-القوات-الأوكرانية-والمرتزقة-الأجانب-في-ضواحي-كييف-1091915751.html
الجيش الروسي يستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف
الجيش الروسي يستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف
سبوتنيك عربي
أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T09:26+0000
2024-08-20T09:26+0000
2024-08-20T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "حدث عدة هجمات في الليل على مواقع أنصار بانديرا والمرتزقة الأجانب". ووفقا له، فقد وقعت عدة انفجارات ليلاً في منطقة فيشغورود، إحدى ضواحي كييف.وأضاف ليبيديف: "من الصعب تحديد عدد القتلى والجرحى، ولكن بعد الغارة الأولى عند الساعة 23.00 يوم 19 أغسطس، توجهت سيارات الإسعاف نحو المعسكر. وبعد ذلك، في الساعة 2.40، كانت هناك غارة أُخرى في هذا الاتجاه. ازداد توافد رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف. وتم إجلاء بعض الأشخاص بواسطة المروحيات". ويوم أمس الإثنين، أكد ليبيديف، أنه المرتزقة الأجانب الذين استهدفتهم القوات المسلحة الروسية بضربة صاروخية في إحدى ضواحي كييف، كان من المخطط أن يتم تعيينهم لقيادة القوات المعبئة في القوات المسلحة الأوكرانية.وأشار ليبيديف إلى أن غارة استهدفت تجمع للمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240816/الجيش-الروسي-يستهدف-معدات-وأفراد-للقوات-الأوكرانية-كانت-متجهة-نحو-مقاطعة-كورسك-1091798241.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف
09:26 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 09:30 GMT 20.08.2024)
أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "حدث عدة هجمات في الليل على مواقع أنصار بانديرا والمرتزقة الأجانب".
ووفقا له، فقد وقعت عدة انفجارات ليلاً في منطقة فيشغورود، إحدى ضواحي كييف.
وأوضح ليبيديف أنه يوجد بالقرب من المدينة، من الجانب الغربي، ساحة تدريب كبيرة، مجهزة بأهداف لإطلاق النار، ونماذج من المنازل لتدريب العمليات الهجومية. كل شيء مجهز بأحدث التقنيات، وأشار إلى أن المرتزقة الأجانب، الذين يستقبلون الأوكرانيين المعبأين تحت القيادة، يقومون بالتنسيق القتالي للوحدات موجودون هناك.
وأضاف ليبيديف: "من الصعب تحديد عدد القتلى والجرحى، ولكن بعد الغارة الأولى عند الساعة 23.00 يوم 19 أغسطس، توجهت سيارات الإسعاف نحو المعسكر. وبعد ذلك، في الساعة 2.40، كانت هناك غارة أُخرى في هذا الاتجاه. ازداد توافد رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف. وتم إجلاء بعض الأشخاص بواسطة المروحيات".
ويوم أمس الإثنين، أكد ليبيديف، أنه المرتزقة الأجانب الذين استهدفتهم القوات المسلحة الروسية بضربة صاروخية في إحدى ضواحي كييف، كان من المخطط أن يتم تعيينهم لقيادة القوات المعبئة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار ليبيديف إلى أن غارة استهدفت تجمع للمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.