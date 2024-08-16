https://sarabic.ae/20240816/الجيش-الروسي-يستهدف-معدات-وأفراد-للقوات-الأوكرانية-كانت-متجهة-نحو-مقاطعة-كورسك-1091798241.html
الجيش الروسي يستهدف معدات وأفرادا للقوات الأوكرانية كانوا متجهين نحو مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يستهدف معدات وأفرادا للقوات الأوكرانية كانوا متجهين نحو مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي استهدف مستودعات ومعدات وأفرادا للقوات المسلحة الأوكرانية في... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T07:01+0000
2024-08-16T07:01+0000
2024-08-16T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، كان هناك انفجار قوي، ثم انفجارات عدة أقل قوة. الاستهداف كان قوياً، وقد تكررت الانفجارات، وكان الاستهداف (الثاني) أقوى من الأول.. وسمع سكان كريفوي روغ، دوي انفجارات عديدة ورأوا حريقاً".وبحسب ما ورد، في الليلة الماضية وبفارق ساعة واحدة، ومع صمت صفارات الإنذار تمامًا، تم تنفيذ غارتين في منطقة محطة شيرفونا، ربما باستخدام صاروخ "اسكندر-إم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240816/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-خلال-الليل-1091796725.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف معدات وأفرادا للقوات الأوكرانية كانوا متجهين نحو مقاطعة كورسك
07:01 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 07:11 GMT 16.08.2024)
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي استهدف مستودعات ومعدات وأفرادا للقوات المسلحة الأوكرانية في كريفوي روغ، كان من المفترض أن تُرسل إلى مقاطعة كورسك الروسية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، كان هناك انفجار قوي، ثم انفجارات عدة أقل قوة. الاستهداف كان قوياً، وقد تكررت الانفجارات، وكان الاستهداف (الثاني) أقوى من الأول.. وسمع سكان كريفوي روغ، دوي انفجارات عديدة ورأوا حريقاً".
وتابع: "تم استهداف مستودع للذخيرة وقطار محملاً بالمعدات العسكرية، وذلك في كريفوي روغ، كان من المفترض أن تُرسل إلى إلى خط المواجهة في مقاطعة كورسك".
وبحسب ما ورد، في الليلة الماضية وبفارق ساعة واحدة، ومع صمت صفارات الإنذار تمامًا، تم تنفيذ غارتين في منطقة محطة شيرفونا، ربما باستخدام صاروخ "اسكندر-إم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.