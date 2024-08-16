https://sarabic.ae/20240816/الجيش-الروسي-يستهدف-معدات-وأفراد-للقوات-الأوكرانية-كانت-متجهة-نحو-مقاطعة-كورسك-1091798241.html

الجيش الروسي يستهدف معدات وأفرادا للقوات الأوكرانية كانوا متجهين نحو مقاطعة كورسك

الجيش الروسي يستهدف معدات وأفرادا للقوات الأوكرانية كانوا متجهين نحو مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي استهدف مستودعات ومعدات وأفرادا للقوات المسلحة الأوكرانية في... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T07:01+0000

2024-08-16T07:01+0000

2024-08-16T07:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، كان هناك انفجار قوي، ثم انفجارات عدة أقل قوة. الاستهداف كان قوياً، وقد تكررت الانفجارات، وكان الاستهداف (الثاني) أقوى من الأول.. وسمع سكان كريفوي روغ، دوي انفجارات عديدة ورأوا حريقاً".وبحسب ما ورد، في الليلة الماضية وبفارق ساعة واحدة، ومع صمت صفارات الإنذار تمامًا، تم تنفيذ غارتين في منطقة محطة شيرفونا، ربما باستخدام صاروخ "اسكندر-إم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240816/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-خلال-الليل-1091796725.html

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