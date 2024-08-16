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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240816/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-خلال-الليل-1091796725.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة أوكرانية في البحر الأسود، وزورقين مسيرين كانا متجهين نحو... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T04:24+0000
2024-08-16T04:45+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضافت الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأسود"، مشيرة إلى أن "الأسلحة النارية في البحر الأسود دمرت زورقين مسيّرين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240813/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-14-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مقاطعات--1091674008.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

04:24 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 04:45 GMT 16.08.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة أوكرانية في البحر الأسود، وزورقين مسيرين كانا متجهين نحو شبه جمهورية القرم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الجوي الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
13 أغسطس, 13:29 GMT
وأضافت الوزارة: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأسود"، مشيرة إلى أن "الأسلحة النارية في البحر الأسود دمرت زورقين مسيّرين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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