https://sarabic.ae/20240827/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تضرب-مرافق-البنية-التحتية-للمطارات-الأوكرانية-1092127015.html

صواريخ روسية بعيدة المدى تضرب مرافق البنية التحتية للمطارات الأوكرانية

صواريخ روسية بعيدة المدى تضرب مرافق البنية التحتية للمطارات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بشن هجوم مشترك بأسلحة عالية الدقة استهدفت فيه مرافق البنية التحتية التابعة للمطارات... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T09:20+0000

2024-08-27T09:20+0000

2024-08-27T09:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "كينجال" وطائرات مسيرة، على مرافق البنية التحتية الحيوية للمطارات في أوكرانيا".وتابع: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي في مناطق كوليسنيكوفكا وبوغسلافكا وتابايفكا في مقاطعة خاركوف وغابات سيريبريانسكي، وتصدت لـ4هجمات مضادة شنتها وحدات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 43 و 63 للقوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الدفاع الروسية، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 490 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و4 سيارات وعدد من المدافع".وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 780 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة، و4 مركبات، وعدد من المدافع ومحطة حرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240827/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--أورلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092126732.html

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روسيا, رصد عسكري