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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240828/الجيش-الروسي-يستهدف-7-ألوية-أوكرانية-في-13-منطقة-بمقاطعة-سومي-1092165875.html
الجيش الروسي يستهدف 7 ألوية أوكرانية في 13 منطقة بمقاطعة سومي
الجيش الروسي يستهدف 7 ألوية أوكرانية في 13 منطقة بمقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت 7 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 13 منطقة بمقاطعة سومي. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T11:26+0000
2024-08-28T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، لـ8 هجمات من مجموعات هجومية معادية في اتجاه بوركي وكورينيفو وكريميانو ومالايا لوكنيا.بالإضافة إلى ذلك، أحبطت القوات الروسية هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه سبالوني وأولغوفكا وروسكايا كونوبيلكا. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، واستسلم 5 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تستمر عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات، التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية".وأردف بيان الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي تجمعات الأفراد والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي، واستهدف اللواءين الميكانيكيين 41 و54، ولواء الهجوم الجوي 80، وكتيبة المشاة المنفصلة 69 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 في مناطق أتينسكوي وبيلوبول وبويارو ليزيتشي وغلوخوف وإيسكريسكوفشتشينا وماسينزوفكا وميخائيلوفسكوي وبيرفومايسكوي وبوستوغورود وسوليانيكي وشاليغينو وأوغرودي وإسمان".وختم البيان بالقول: "في المجموع، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 7000 عسكري، و74 دبابة و35 مركبة قتال مشاة و62 ناقلة جند مدرعة و460 مركبة قتالية مدرعة و210 سيارات و51 قطعة مدفعية و13 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 4 أنظمة لراجمات "هيمارس"، وواحدة "إم إل أر إس"، و5 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و10 محطات حرب إلكترونية، ورادارين مضادين للمدافع، ورادار دفاع جوي و5 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، وبحسب وزارة الدفاع الروسية تستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."سو-34" الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو3 رادارات روسية تكشف مواقع إطلاق قذائف المدفعية والهاون
https://sarabic.ae/20240828/وزارة-الدفاع-الروسية-قواتنا-حررت-بلدة-كاميشيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092158826.html
https://sarabic.ae/20240828/الجيش-الروسي-يستهدف-معسكرا-للمرتزقة-الأجانب-في-منطقة-العملية-الخاصة-1092159150.html
https://sarabic.ae/20240828/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عددا-من-المسيرات-الأوكرانية-1092153711.html
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يتصدى-لـ11-هجوما-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092141296.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يستهدف 7 ألوية أوكرانية في 13 منطقة بمقاطعة سومي

11:26 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 11:46 GMT 28.08.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت 7 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 13 منطقة بمقاطعة سومي.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، لـ8 هجمات من مجموعات هجومية معادية في اتجاه بوركي وكورينيفو وكريميانو ومالايا لوكنيا.
بالإضافة إلى ذلك، أحبطت القوات الروسية هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه سبالوني وأولغوفكا وروسكايا كونوبيلكا. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، واستسلم 5 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تستمر عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات، التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية".
وتابع: "أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية والعمليات النشطة للقوات الروسية، إلى تحييد تجمعات القوى العاملة وتدمير معدات ألوية الهجوم الجوي 22 و61 و115 و82 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أباناسوفكا وبوركي وفيكتوروفكا وكروغلينكو وكراسنوتيبرسكي وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا وميرني ونوفايا سوروتشينا وأوبوخوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو وسودجا وسناغوست ويوجني.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف معسكرا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:21 GMT
وأردف بيان الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي تجمعات الأفراد والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي، واستهدف اللواءين الميكانيكيين 41 و54، ولواء الهجوم الجوي 80، وكتيبة المشاة المنفصلة 69 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 في مناطق أتينسكوي وبيلوبول وبويارو ليزيتشي وغلوخوف وإيسكريسكوفشتشينا وماسينزوفكا وميخائيلوفسكوي وبيرفومايسكوي وبوستوغورود وسوليانيكي وشاليغينو وأوغرودي وإسمان".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 380 عسكريًا، و30 مركبة مدرعة منها دبابة وعربة قتال للمشاة و28 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 6 قطع مدفعية و3 قذائف هاون و9 مركبات.

نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية
04:50 GMT
وختم البيان بالقول: "في المجموع، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 7000 عسكري، و74 دبابة و35 مركبة قتال مشاة و62 ناقلة جند مدرعة و460 مركبة قتالية مدرعة و210 سيارات و51 قطعة مدفعية و13 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 4 أنظمة لراجمات "هيمارس"، وواحدة "إم إل أر إس"، و5 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و10 محطات حرب إلكترونية، ورادارين مضادين للمدافع، ورادار دفاع جوي و5 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، وبحسب وزارة الدفاع الروسية تستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
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الجيش الروسي يتصدى لـ11 هجوما للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أمس, 14:10 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
3 رادارات روسية تكشف مواقع إطلاق قذائف المدفعية والهاون
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