https://sarabic.ae/20240828/الجيش-الروسي-يستهدف-7-ألوية-أوكرانية-في-13-منطقة-بمقاطعة-سومي-1092165875.html

الجيش الروسي يستهدف 7 ألوية أوكرانية في 13 منطقة بمقاطعة سومي

الجيش الروسي يستهدف 7 ألوية أوكرانية في 13 منطقة بمقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية استهدفت 7 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 13 منطقة بمقاطعة سومي. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T11:26+0000

2024-08-28T11:26+0000

2024-08-28T11:46+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، لـ8 هجمات من مجموعات هجومية معادية في اتجاه بوركي وكورينيفو وكريميانو ومالايا لوكنيا.بالإضافة إلى ذلك، أحبطت القوات الروسية هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه سبالوني وأولغوفكا وروسكايا كونوبيلكا. ونتيجة لذلك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريا بين قتيل وجريح، ودُمرت دبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، واستسلم 5 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تستمر عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات، التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية".وأردف بيان الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي تجمعات الأفراد والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي، واستهدف اللواءين الميكانيكيين 41 و54، ولواء الهجوم الجوي 80، وكتيبة المشاة المنفصلة 69 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي 101 و103 و107 في مناطق أتينسكوي وبيلوبول وبويارو ليزيتشي وغلوخوف وإيسكريسكوفشتشينا وماسينزوفكا وميخائيلوفسكوي وبيرفومايسكوي وبوستوغورود وسوليانيكي وشاليغينو وأوغرودي وإسمان".وختم البيان بالقول: "في المجموع، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 7000 عسكري، و74 دبابة و35 مركبة قتال مشاة و62 ناقلة جند مدرعة و460 مركبة قتالية مدرعة و210 سيارات و51 قطعة مدفعية و13 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 4 أنظمة لراجمات "هيمارس"، وواحدة "إم إل أر إس"، و5 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و10 محطات حرب إلكترونية، ورادارين مضادين للمدافع، ورادار دفاع جوي و5 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، وبحسب وزارة الدفاع الروسية تستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."سو-34" الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو3 رادارات روسية تكشف مواقع إطلاق قذائف المدفعية والهاون

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