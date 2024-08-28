https://sarabic.ae/20240828/وزارة-الدفاع-الروسية-قواتنا-حررت-بلدة-كاميشيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092158826.html

القوات الروسية تحرر بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T09:11+0000

2024-08-28T09:11+0000

2024-08-28T09:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل التقدم في أعماق دفاعات العدو".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "القوات الروسية استهدفت في مناطق أليسوفكا وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، تجمعات ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 165 جنديًا و9 مركبات، وتم تدمير مستودع للوقود".وقالت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا وتشاسوف يار وكراسنوغوروفكا وزاليزنيانسكوي وستوبوتشكي وكاربوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 690 فردًا عسكريًا، و21 مركبة، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240828/الجيش-الروسي-يستهدف-معسكرا-للمرتزقة-الأجانب-في-منطقة-العملية-الخاصة-1092159150.html

https://sarabic.ae/20240828/القوات-الروسية-تدمر-مخزنا-لذخيرة-راجمات-الصواريخ-الأوكرانية-في-سومي-فيديو-1092158020.html

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