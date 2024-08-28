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القوات الروسية تحرر بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240828/وزارة-الدفاع-الروسية-قواتنا-حررت-بلدة-كاميشيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092158826.html
القوات الروسية تحرر بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T09:11+0000
2024-08-28T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل التقدم في أعماق دفاعات العدو".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "القوات الروسية استهدفت في مناطق أليسوفكا وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، تجمعات ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 165 جنديًا و9 مركبات، وتم تدمير مستودع للوقود".وقالت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا وتشاسوف يار وكراسنوغوروفكا وزاليزنيانسكوي وستوبوتشكي وكاربوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 690 فردًا عسكريًا، و21 مركبة، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240828/الجيش-الروسي-يستهدف-معسكرا-للمرتزقة-الأجانب-في-منطقة-العملية-الخاصة-1092159150.html
https://sarabic.ae/20240828/القوات-الروسية-تدمر-مخزنا-لذخيرة-راجمات-الصواريخ-الأوكرانية-في-سومي-فيديو-1092158020.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:11 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 09:42 GMT 28.08.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل التقدم في أعماق دفاعات العدو".

وأضاف البيان: "استهدفت القوات الروسية مواقع وتجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق روزوفكا ودروزبا وغرودوفكا ودزيرغينسك وكارلوفكا وغاليتسينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 475 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع، وسيارتين، وعددا من المدافع الميدانية".

مروحية من طراز مي-8 خلال المناورات الاستراتيجية واسعة النطاق تسينتر-2019 في ميدان دونغوز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف معسكرا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:21 GMT
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "القوات الروسية استهدفت في مناطق أليسوفكا وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، تجمعات ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 165 جنديًا و9 مركبات، وتم تدمير مستودع للوقود".

وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وفي تورسكوي، سيريبريانكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي ستيلماخوفكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 490 عسكريًا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و3 مركبات، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "RAK-SA-12" كرواتية الصنع، ورادارا أمريكيا مضادا للمدفعية من طراز "AN/TPQ-36".

وقالت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا وتشاسوف يار وكراسنوغوروفكا وزاليزنيانسكوي وستوبوتشكي وكاربوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 690 فردًا عسكريًا، و21 مركبة، وتم تدمير 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مخزنا لذخيرة راجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي... فيديو
08:26 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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