https://sarabic.ae/20240828/القوات-الروسية-تدمر-مخزنا-لذخيرة-راجمات-الصواريخ-الأوكرانية-في-سومي-فيديو-1092158020.html
القوات الروسية تدمر مخزنا لذخيرة راجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي... فيديو
القوات الروسية تدمر مخزنا لذخيرة راجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قام بتدمير مخزن لذخيرة راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T08:26+0000
2024-08-28T08:26+0000
2024-08-28T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة كوندراتوفكا في مقاطعة سومي، استهدف طاقم طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية مستودعا لذخيرة راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع".وتُظهر لقطات مراقبة الهدف، انفجار الذخيرة واندلاع حريق في المستودع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى إنه بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الهدف المحدد، عاد طاقم الطائرة المقاتلة بسلام إلى المطار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تدمر مخزنا لذخيرة راجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قام بتدمير مخزن لذخيرة راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوندراتوفكا في مقاطعة سومي.
وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة كوندراتوفكا في مقاطعة سومي، استهدف طاقم طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية مستودعا لذخيرة راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه نتيجة للغارة، تم تدمير قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس" وتم تدمير الصواريخ الموجودة بالمخزن.
وتُظهر لقطات مراقبة الهدف، انفجار الذخيرة واندلاع حريق في المستودع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى إنه بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الهدف المحدد، عاد طاقم الطائرة المقاتلة بسلام إلى المطار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.