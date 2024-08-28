https://sarabic.ae/20240828/الجيش-الروسي-يستهدف-معسكرا-للمرتزقة-الأجانب-في-منطقة-العملية-الخاصة-1092159150.html
الجيش الروسي يستهدف معسكرا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف معسكرا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف معسكرًا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T09:21+0000
2024-08-28T09:21+0000
2024-08-28T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، معسكرًا للمرتزقة الأجانب، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 148 مقاطعة".وأردف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زيريبانكي وكامنسكوي في مقاطعة زابوروجيه ودنيبروفسكوي وأودارنيك في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 50 عسكرياً، و9 سيارات، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240828/وزارة-الدفاع-الروسية-قواتنا-حررت-بلدة-كاميشيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092158826.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف معسكرا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:21 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 09:36 GMT 28.08.2024)
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف معسكرًا للمرتزقة الأجانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، معسكرًا للمرتزقة الأجانب، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 148 مقاطعة".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و49 طائرة مسيرة".
وأردف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زيريبانكي وكامنسكوي في مقاطعة زابوروجيه ودنيبروفسكوي وأودارنيك في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 50 عسكرياً، و9 سيارات، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".
وتابع البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة تكتيكيا، واستهدفت أفرادا ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وأوغليدار وشاختيرسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت 3 هجمات، وخسر العدو نحو 115 عسكريا و6 سيارات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.