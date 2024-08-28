https://sarabic.ae/20240828/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عددا-من-المسيرات-الأوكرانية-1092153711.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T04:50+0000
2024-08-28T04:50+0000
2024-08-28T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بإسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، دون وقوع إصابات.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.3 رادارات روسية تكشف مواقع إطلاق قذائف المدفعية والهاونالقوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يتصدى-لـ11-هجوما-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092141296.html
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روسيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".
وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 12 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج و4 فوق مقاطعة روستوف".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بإسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، دون وقوع إصابات.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.