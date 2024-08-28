https://sarabic.ae/20240828/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عددا-من-المسيرات-الأوكرانية-1092153711.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T04:50+0000

2024-08-28T04:50+0000

2024-08-28T04:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بإسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، دون وقوع إصابات.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.3 رادارات روسية تكشف مواقع إطلاق قذائف المدفعية والهاونالقوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

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