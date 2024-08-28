أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240828/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عددا-من-المسيرات-الأوكرانية-1092153711.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T04:50+0000
2024-08-28T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184304_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f1d61cda14c2591d93cdf0f5fc3e5b19.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بإسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، دون وقوع إصابات.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.3 رادارات روسية تكشف مواقع إطلاق قذائف المدفعية والهاونالقوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20240827/الجيش-الروسي-يتصدى-لـ11-هجوما-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092141296.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184304_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_504e3e26674bf51a5165604a31bee8e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من المسيرات الأوكرانية

04:50 GMT 28.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 12 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج و4 فوق مقاطعة روستوف".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بإسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، دون وقوع إصابات.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يتصدى لـ11 هجوما للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أمس, 14:10 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
3 رادارات روسية تكشف مواقع إطلاق قذائف المدفعية والهاون
القوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية موسعة في الضفة الغربية04:55 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:45 GMTПодрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة26 أغسطس, 12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала