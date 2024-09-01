https://sarabic.ae/20240901/القوات-الروسية-تدمر-محطة-مراقبة-جوية-إسرائيلية-الصنع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--عاجل-1092272802.html

القوات الروسية تدمر محطة مراقبة جوية إسرائيلية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تدمر محطة مراقبة جوية إسرائيلية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت محطة ردار مراقبة جوية إسرائيلية الصنع من طراز "RPS-42" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T09:27+0000

2024-09-01T09:27+0000

2024-09-01T09:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار للمراقبة الجوية إسرائيلية الصنع من طراز " RPS-42"، وتم ضرب ورش تجميع الطائرات دون طيار ومستودعات الطائرات الخاصة بها في مقاطعة خاركوف، وكذلك تجميع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 133 منطقة".وتابعت الدفاع: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالي شرباكي ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ومناطق وزميفكا وفيسيلوي في مقاطعة خيرسون".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة القوات "الشمال" استهدفت في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوديفكا وفولشانسك في مقاطعة خاركوف. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 فردًا عسكريًا، ودبابة، وناقلة جنود مدرعة، وأربع مركبات، وثلاث مدافع، وراجمة صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240901/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بتيتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092271799.html

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