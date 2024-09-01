https://sarabic.ae/20240901/القوات-الروسية-تدمر-محطة-مراقبة-جوية-إسرائيلية-الصنع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--عاجل-1092272802.html
القوات الروسية تدمر محطة مراقبة جوية إسرائيلية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تدمر محطة مراقبة جوية إسرائيلية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت محطة ردار مراقبة جوية إسرائيلية الصنع من طراز "RPS-42" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T09:27+0000
2024-09-01T09:27+0000
2024-09-01T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار للمراقبة الجوية إسرائيلية الصنع من طراز " RPS-42"، وتم ضرب ورش تجميع الطائرات دون طيار ومستودعات الطائرات الخاصة بها في مقاطعة خاركوف، وكذلك تجميع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 133 منطقة".وتابعت الدفاع: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالي شرباكي ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ومناطق وزميفكا وفيسيلوي في مقاطعة خيرسون".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة القوات "الشمال" استهدفت في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوديفكا وفولشانسك في مقاطعة خاركوف. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 فردًا عسكريًا، ودبابة، وناقلة جنود مدرعة، وأربع مركبات، وثلاث مدافع، وراجمة صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240901/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بتيتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092271799.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر محطة مراقبة جوية إسرائيلية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:27 GMT 01.09.2024 (تم التحديث: 09:38 GMT 01.09.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت محطة ردار مراقبة جوية إسرائيلية الصنع من طراز "RPS-42" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع في بيان: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار للمراقبة الجوية إسرائيلية الصنع من طراز " RPS-42"، وتم ضرب ورش تجميع الطائرات دون طيار ومستودعات الطائرات الخاصة بها في مقاطعة خاركوف، وكذلك تجميع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 133 منطقة".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وستة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و"فامبير" تشيكية الصنع، بالإضافة إلى 171 مركبة جوية دون طيار".
وتابعت الدفاع: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالي شرباكي ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ومناطق وزميفكا وفيسيلوي في مقاطعة خيرسون".
وبحسب البيان، فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين وعدد من المدافع".
وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة القوات "الشمال" استهدفت في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوديفكا وفولشانسك في مقاطعة خاركوف. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 فردًا عسكريًا، ودبابة، وناقلة جنود مدرعة، وأربع مركبات، وثلاث مدافع، وراجمة صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.