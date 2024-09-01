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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240901/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بتيتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092271799.html
الجيش الروسي يحرر بلدتي بتيتشي وفييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدتي بتيتشي وفييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي بتيتشي وفييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T09:06+0000
2024-09-01T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، من خلال العمليات النشطة، بتحرير بلدة بتيتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل التقدم في أعماق دفاع العدو".وبحسب الدفا، فإن "خسائر العدو وبلغت ما يصل إلى 560 عسكريًا ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات وعدد من المدافع".وتابع البيان: "نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أن القوات "استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوستروي، ، تشاسوف يار، ستوبوتشكي وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، و تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية، وخسر العدو ما يصل إلى 660 جنديا ودبابة وخمس مركبات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديووأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240826/الجيش-الروسي-يستهدف-ورشتين-لإنتاج-الطائرات-دون-طيار--عاجل-1092100642.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدتي بتيتشي وفييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:06 GMT 01.09.2024 (تم التحديث: 09:29 GMT 01.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي بتيتشي وفييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، من خلال العمليات النشطة، بتحرير بلدة بتيتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل التقدم في أعماق دفاع العدو".

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسي "استهدف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كالينوفو ودزيرجينسك وغرودوفكا وديميتروف وليونيدوفكا وميخائيلوفكا ونيكولايفكاو سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد ثماني هجمات مضادة".

وبحسب الدفا، فإن "خسائر العدو وبلغت ما يصل إلى 560 عسكريًا ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات وعدد من المدافع".
وتابع البيان: "نتيجة للعمليات الناجحة التي قامت بها وحدات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي ونوفوكرينكا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد، وخسر العدو ما يصل إلى 100 جندي ودبابة وسيارتين ومدافع ميدانية".

وأشارت إلى أن القوات "استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوستروي، ، تشاسوف يار، ستوبوتشكي وأنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، و تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية، وخسر العدو ما يصل إلى 660 جنديا ودبابة وخمس مركبات".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف ورشتين لإنتاج الطائرات دون طيار
26 أغسطس, 09:22 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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