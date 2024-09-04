https://sarabic.ae/20240904/المعهد-العسكري-الأوكراني-المدمر-في-مدينة-بولتافا-كان-قاعدة-لمدربي-الناتو-1092377548.html
المعهد العسكري الأوكراني المدمر في مدينة بولتافا كان قاعدة لمدربي الناتو
المعهد العسكري الأوكراني المدمر في مدينة بولتافا كان قاعدة لمدربي الناتو
سبوتنيك عربي
كشف حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، بأن القوات الروسية استهدفت المعهد العسكري للاتصالات والمعلوماتية في بولتافا، بضربة صاروخية، حيث كان المعهد... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T08:06+0000
2024-09-04T08:06+0000
2024-09-04T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سالدو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "المعهد العسكري في بولتافا، الذي تعرض لضربة صاروخية من قبل القوات الروسية، كان تحت قيادة دول الناتو، وهم يشجعون إرسال المرتزقة، وبالتالي يقومون بتنظيم مراكز تدريب في مختلف المراكز والأماكن".وتابع: "إحدى هذه النقاط تعرضت، في الآونة الأخيرة، لهجوم فعّال من قبل الجيش الروسي"، لافتا إلى أن "هذه القواعد ومراكز التدريب يتم فيها تدريس مهارات الحرب الحديثة".وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن "القوات الصاروخية الروسية استهدفت معهد بولتافا العسكري للاتصالات والمعلوماتية، الذي يعد مركزا لتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الحرب الإلكترونية، وتشغيل الطائرات المسيرة بعيدة المدى".وقال روغوف إنه "نتيجة للضربة الصاروخية الروسية، وصلت خسائر العدو إلى مئات الجرحى والقتلى".وفي وقت لاحق، أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيغور موسيشوك، عن سقوط عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين وما يصل إلى 600 جريح، متهما القيادة العسكرية الأوكرانية بالسماح بتجمع أعداد كبيرة من العسكريين في مكان واحد.
https://sarabic.ae/20240904/إعلام-الضربة-الروسية-على-كلية-بولتافا-العسكرية-الأوكرانية-تنشر-الإحباط-في-صفوف-قوات-نظام-كييف-1092374966.html
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روسيا
المعهد العسكري الأوكراني المدمر في مدينة بولتافا كان قاعدة لمدربي الناتو
كشف حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، بأن القوات الروسية استهدفت المعهد العسكري للاتصالات والمعلوماتية في بولتافا، بضربة صاروخية، حيث كان المعهد قاعدة تدريب تضم مدربين أجانب من حلف الناتو.
وقال سالدو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "المعهد العسكري في بولتافا، الذي تعرض لضربة صاروخية من قبل القوات الروسية، كان تحت قيادة دول الناتو، وهم يشجعون إرسال المرتزقة، وبالتالي يقومون بتنظيم مراكز تدريب في مختلف المراكز والأماكن".
وأضاف سالدو إن "وظيفة هؤلاء المدربين الأجانب هي تدريب الأوكرانيين المجندين، الذين يتم القبض عليهم في الشوارع وإرسالهم إلى المراكز العسكرية لإرسالهم بعد ذلك إلى جبهات القتال".
وتابع: "إحدى هذه النقاط تعرضت، في الآونة الأخيرة، لهجوم فعّال من قبل الجيش الروسي"، لافتا إلى أن "هذه القواعد ومراكز التدريب يتم فيها تدريس مهارات الحرب الحديثة".
وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن "القوات الصاروخية الروسية استهدفت معهد بولتافا العسكري للاتصالات والمعلوماتية، الذي يعد مركزا لتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الحرب الإلكترونية، وتشغيل الطائرات المسيرة بعيدة المدى".
وقال روغوف إنه "نتيجة للضربة الصاروخية الروسية، وصلت خسائر العدو إلى مئات الجرحى والقتلى".
وفي وقت لاحق، أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيغور موسيشوك، عن سقوط عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين وما يصل إلى 600 جريح، متهما القيادة العسكرية الأوكرانية بالسماح بتجمع أعداد كبيرة من العسكريين في مكان واحد.