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بوتين يشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك الروسية... فيديو
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240904/المعهد-العسكري-الأوكراني-المدمر-في-مدينة-بولتافا-كان-قاعدة-لمدربي-الناتو-1092377548.html
المعهد العسكري الأوكراني المدمر في مدينة بولتافا كان قاعدة لمدربي الناتو
المعهد العسكري الأوكراني المدمر في مدينة بولتافا كان قاعدة لمدربي الناتو
سبوتنيك عربي
كشف حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، بأن القوات الروسية استهدفت المعهد العسكري للاتصالات والمعلوماتية في بولتافا، بضربة صاروخية، حيث كان المعهد... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T08:06+0000
2024-09-04T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سالدو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "المعهد العسكري في بولتافا، الذي تعرض لضربة صاروخية من قبل القوات الروسية، كان تحت قيادة دول الناتو، وهم يشجعون إرسال المرتزقة، وبالتالي يقومون بتنظيم مراكز تدريب في مختلف المراكز والأماكن".وتابع: "إحدى هذه النقاط تعرضت، في الآونة الأخيرة، لهجوم فعّال من قبل الجيش الروسي"، لافتا إلى أن "هذه القواعد ومراكز التدريب يتم فيها تدريس مهارات الحرب الحديثة".وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن "القوات الصاروخية الروسية استهدفت معهد بولتافا العسكري للاتصالات والمعلوماتية، الذي يعد مركزا لتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الحرب الإلكترونية، وتشغيل الطائرات المسيرة بعيدة المدى".وقال روغوف إنه "نتيجة للضربة الصاروخية الروسية، وصلت خسائر العدو إلى مئات الجرحى والقتلى".وفي وقت لاحق، أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيغور موسيشوك، عن سقوط عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين وما يصل إلى 600 جريح، متهما القيادة العسكرية الأوكرانية بالسماح بتجمع أعداد كبيرة من العسكريين في مكان واحد.
https://sarabic.ae/20240904/إعلام-الضربة-الروسية-على-كلية-بولتافا-العسكرية-الأوكرانية-تنشر-الإحباط-في-صفوف-قوات-نظام-كييف-1092374966.html
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روسيا
روسيا

المعهد العسكري الأوكراني المدمر في مدينة بولتافا كان قاعدة لمدربي الناتو

08:06 GMT 04.09.2024
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
تابعنا عبر
كشف حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، بأن القوات الروسية استهدفت المعهد العسكري للاتصالات والمعلوماتية في بولتافا، بضربة صاروخية، حيث كان المعهد قاعدة تدريب تضم مدربين أجانب من حلف الناتو.
وقال سالدو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "المعهد العسكري في بولتافا، الذي تعرض لضربة صاروخية من قبل القوات الروسية، كان تحت قيادة دول الناتو، وهم يشجعون إرسال المرتزقة، وبالتالي يقومون بتنظيم مراكز تدريب في مختلف المراكز والأماكن".

وأضاف سالدو إن "وظيفة هؤلاء المدربين الأجانب هي تدريب الأوكرانيين المجندين، الذين يتم القبض عليهم في الشوارع وإرسالهم إلى المراكز العسكرية لإرسالهم بعد ذلك إلى جبهات القتال".

وتابع: "إحدى هذه النقاط تعرضت، في الآونة الأخيرة، لهجوم فعّال من قبل الجيش الروسي"، لافتا إلى أن "هذه القواعد ومراكز التدريب يتم فيها تدريس مهارات الحرب الحديثة".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الضربة الروسية على معهد بولتافا العسكري الأوكراني تنشر الإحباط في صفوف قوات نظام كييف
06:02 GMT
وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن "القوات الصاروخية الروسية استهدفت معهد بولتافا العسكري للاتصالات والمعلوماتية، الذي يعد مركزا لتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الحرب الإلكترونية، وتشغيل الطائرات المسيرة بعيدة المدى".
وقال روغوف إنه "نتيجة للضربة الصاروخية الروسية، وصلت خسائر العدو إلى مئات الجرحى والقتلى".
وفي وقت لاحق، أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيغور موسيشوك، عن سقوط عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين وما يصل إلى 600 جريح، متهما القيادة العسكرية الأوكرانية بالسماح بتجمع أعداد كبيرة من العسكريين في مكان واحد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة06:53 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
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