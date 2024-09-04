https://sarabic.ae/20240904/إعلام-الضربة-الروسية-على-كلية-بولتافا-العسكرية-الأوكرانية-تنشر-الإحباط-في-صفوف-قوات-نظام-كييف-1092374966.html
إعلام: الضربة الروسية على كلية بولتافا العسكرية الأوكرانية تنشر الإحباط في صفوف قوات نظام كييف
إعلام: الضربة الروسية على كلية بولتافا العسكرية الأوكرانية تنشر الإحباط في صفوف قوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الصاروخي الروسي، الذي استهدف كلية الاتصالات والمعلوماتية العسكرية في مدينة بولتافا، أدى إلى إضعاف معنويات... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T06:02+0000
2024-09-04T06:02+0000
2024-09-04T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "الضربة على كلية الاتصالات في بولتافا، تحولت إلى ضربة محبطة لأوكرانيا، في وقت تتراجع فيه قواتها على الجبهة الرئيسية في دونباس".وتابعت الصحيفة بالقول إن "ضربة الكلية العسكرية في بولتافا، تعد واحدة من أقوى الضربات التي وجهتها روسيا لأوكرانيا، وأظهرت مرة أخرى القوة النارية المتفوقة للجيش الروسي".وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن "القوات الصاروخية الروسية استهدفت كلية بولتافا العسكرية للاتصالات والمعلوماتية، التي كانت تعد مركزا لتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الحرب الإلكترونية، وتشغيل الطائرات المسيرة بعيدة المدى".وقال روغوف إنه "نتيجة للضربة الصاروخية الروسية، وصلت خسائر العدو إلى مئات الجرحى والقتلى".وفي وقت لاحق، أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيغور موسيشوك، عن سقوط عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين وما يصل إلى 600 جريح، متهما القيادة العسكرية الأوكرانية بالسماح بتجمع أعداد كبيرة من العسكريين في مكان واحد.
https://sarabic.ae/20240902/بولندا-إسقاط-الصواريخ-الروسية-فوق-أوكرانيا-واجب-علينا---1092322177.html
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العالم
إعلام: الضربة الروسية على كلية بولتافا العسكرية الأوكرانية تنشر الإحباط في صفوف قوات نظام كييف
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الصاروخي الروسي، الذي استهدف كلية الاتصالات والمعلوماتية العسكرية في مدينة بولتافا، أدى إلى إضعاف معنويات القوات المسلحة الأوكرانية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "الضربة على كلية الاتصالات في بولتافا، تحولت إلى ضربة محبطة لأوكرانيا، في وقت تتراجع فيه قواتها على الجبهة الرئيسية في دونباس".
وتابعت الصحيفة بالقول إن "ضربة الكلية العسكرية في بولتافا، تعد واحدة من أقوى الضربات التي وجهتها روسيا لأوكرانيا، وأظهرت مرة أخرى القوة النارية المتفوقة للجيش الروسي".
وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن "القوات الصاروخية الروسية استهدفت كلية بولتافا العسكرية للاتصالات والمعلوماتية، التي كانت تعد مركزا لتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الحرب الإلكترونية، وتشغيل الطائرات المسيرة بعيدة المدى".
وقال روغوف إنه "نتيجة للضربة الصاروخية الروسية، وصلت خسائر العدو إلى مئات الجرحى والقتلى".
وفي وقت لاحق، أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيغور موسيشوك، عن سقوط عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين وما يصل إلى 600 جريح، متهما القيادة العسكرية الأوكرانية بالسماح بتجمع أعداد كبيرة من العسكريين في مكان واحد.