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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240904/إعلام-الضربة-الروسية-على-كلية-بولتافا-العسكرية-الأوكرانية-تنشر-الإحباط-في-صفوف-قوات-نظام-كييف-1092374966.html
إعلام: الضربة الروسية على كلية بولتافا العسكرية الأوكرانية تنشر الإحباط في صفوف قوات نظام كييف
إعلام: الضربة الروسية على كلية بولتافا العسكرية الأوكرانية تنشر الإحباط في صفوف قوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الصاروخي الروسي، الذي استهدف كلية الاتصالات والمعلوماتية العسكرية في مدينة بولتافا، أدى إلى إضعاف معنويات... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T06:02+0000
2024-09-04T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "الضربة على كلية الاتصالات في بولتافا، تحولت إلى ضربة محبطة لأوكرانيا، في وقت تتراجع فيه قواتها على الجبهة الرئيسية في دونباس".وتابعت الصحيفة بالقول إن "ضربة الكلية العسكرية في بولتافا، تعد واحدة من أقوى الضربات التي وجهتها روسيا لأوكرانيا، وأظهرت مرة أخرى القوة النارية المتفوقة للجيش الروسي".وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن "القوات الصاروخية الروسية استهدفت كلية بولتافا العسكرية للاتصالات والمعلوماتية، التي كانت تعد مركزا لتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الحرب الإلكترونية، وتشغيل الطائرات المسيرة بعيدة المدى".وقال روغوف إنه "نتيجة للضربة الصاروخية الروسية، وصلت خسائر العدو إلى مئات الجرحى والقتلى".وفي وقت لاحق، أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيغور موسيشوك، عن سقوط عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين وما يصل إلى 600 جريح، متهما القيادة العسكرية الأوكرانية بالسماح بتجمع أعداد كبيرة من العسكريين في مكان واحد.
https://sarabic.ae/20240902/بولندا-إسقاط-الصواريخ-الروسية-فوق-أوكرانيا-واجب-علينا---1092322177.html
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العالم

إعلام: الضربة الروسية على كلية بولتافا العسكرية الأوكرانية تنشر الإحباط في صفوف قوات نظام كييف

06:02 GMT 04.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الصاروخي الروسي، الذي استهدف كلية الاتصالات والمعلوماتية العسكرية في مدينة بولتافا، أدى إلى إضعاف معنويات القوات المسلحة الأوكرانية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "الضربة على كلية الاتصالات في بولتافا، تحولت إلى ضربة محبطة لأوكرانيا، في وقت تتراجع فيه قواتها على الجبهة الرئيسية في دونباس".
وتابعت الصحيفة بالقول إن "ضربة الكلية العسكرية في بولتافا، تعد واحدة من أقوى الضربات التي وجهتها روسيا لأوكرانيا، وأظهرت مرة أخرى القوة النارية المتفوقة للجيش الروسي".
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا: إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا "واجب علينا"
2 سبتمبر, 17:04 GMT
وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن "القوات الصاروخية الروسية استهدفت كلية بولتافا العسكرية للاتصالات والمعلوماتية، التي كانت تعد مركزا لتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الحرب الإلكترونية، وتشغيل الطائرات المسيرة بعيدة المدى".
وقال روغوف إنه "نتيجة للضربة الصاروخية الروسية، وصلت خسائر العدو إلى مئات الجرحى والقتلى".
وفي وقت لاحق، أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيغور موسيشوك، عن سقوط عشرات القتلى من الجنود الأوكرانيين وما يصل إلى 600 جريح، متهما القيادة العسكرية الأوكرانية بالسماح بتجمع أعداد كبيرة من العسكريين في مكان واحد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة06:53 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
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