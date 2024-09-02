https://sarabic.ae/20240902/بولندا-إسقاط-الصواريخ-الروسية-فوق-أوكرانيا-واجب-علينا---1092322177.html
بولندا: إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا "واجب علينا"
بولندا: إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا "واجب علينا"
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، بأن "إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا، هو واجب على بلاده". 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T17:04+0000
2024-09-02T17:04+0000
2024-09-02T17:04+0000
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وقال سيكورسكي، خلال مقابلة مع صحيفة غربية، إن "الحصول على عضوية الناتو لا يفوق مسؤولية الدول عن حماية مجالها الجوي، وهذا هو واجبنا الدستوري"، على حد تعبيره.وأشار سيكورسكي إلى أن "الأوكرانيين ليسوا ضد هذا النهج"، بحسب قوله.وسبق أن دعت كييف، بشكل رسمي، الدول الغربية إلى إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا من أراضيها. وكتبت وسائل الإعلام الفرنسية، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أن كييف كانت تضغط على حلفائها الأوروبيين لإنشاء منطقة حظر جوي غرب أوكرانيا، من خلال نشر أنظمة دفاع جوي في بولندا ورومانيا.إعلام: توسع الصراع في أوكرانيا يهدد بتصفية بولندابايدن: روسيا تنوي "السيطرة على بولندا وبيلاروسيا" إذا نجحت في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240819/الخارجية-الروسية-سنرد-بشكل-مناسب-إذا-حاولت-بولندا-اعتراض-صواريخنا-فوق-أوكرانيا-1091877368.html
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روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا
روسيا, بولندا, أخبار أوكرانيا
بولندا: إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا "واجب علينا"
أفاد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، بأن "إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا، هو واجب على بلاده".
وقال سيكورسكي، خلال مقابلة مع صحيفة غربية، إن "الحصول على عضوية الناتو لا يفوق مسؤولية الدول عن حماية مجالها الجوي، وهذا هو واجبنا الدستوري"، على حد تعبيره.
وأوضح سيكورسكي أن هذا يعني "تدمير الصواريخ فوق أوكرانيا قبل أن تتمكن من اختراق المجال الجوي البولندي".
وأشار سيكورسكي إلى أن "الأوكرانيين ليسوا ضد هذا النهج"، بحسب قوله.
وسبق أن دعت كييف، بشكل رسمي، الدول الغربية إلى إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا من أراضيها. وكتبت وسائل الإعلام الفرنسية، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أن كييف كانت تضغط على حلفائها الأوروبيين لإنشاء منطقة حظر جوي غرب أوكرانيا، من خلال نشر أنظمة دفاع جوي في بولندا ورومانيا.